2019-10-25T13:07:38+03:00
Общество

Закон о профилактике безнадзорности разработают по итогам всероссийском совещании в Тюмени

Практический опыт, который есть в Тюмени, учтут в новом законе
Мария Васильева
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250 представителей со всех регионов страны собрались на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Фото департамента общественных связей Тюменской области250 представителей со всех регионов страны собрались на VI Всероссийском совещании по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Фото департамента общественных связей Тюменской области
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Практическая работа над проектом концепции закона о профилактике безнадзорности начнётся сразу после Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Тюмени. Об этом заявила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина в разговоре с журналистами.

- Для нас очень важен практический опыт, который есть в Тюменской области, - отмечает Татьяна Синюгина. - Площадкой Тюмень стала неспроста. Потому что здесь есть практический опыт, который положат в основу тех мер и форм, которые будут описаны в новом законе.

По её словам, самое ценное, что уже наработано, возьмут для формирования и формулирования нового закона о направлениях деятельности. Также Татьяна Синюгина подчеркнула: формат, когда на одной площадке собираются практики, представители НКО, общественники, позволяет вырабатывать принимать практические решения.

- Мы много говорили о том, что нам нужно больше заниматься профилактикой и создавать условия, чтобы у семьи была возможность поддерживать развитие и выйти из кризиса, в который она попала, - сказала замминистра просвещения РФ. - Понимая роль каждого, мы должны все вместе собираться вокруг семьи и вместе решали все проблемы.

У Тюменской области - большой партнёрский опыт сотрудничества с некоммерческими организациями. По словам Синюгиной, есть заинтересованность в том, чтобы некоммерческие и общественные организации встраивались в систему профилактики.

Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области Наталья Шевчик отметила, что часто между родителями и детьми возникают конфликты и кризис в отношениях.

- Когда у семьи возникают такие проблемы, мы понимаем, что диалог должен быть на профессиональном уровне с какой-то единой площадки. Например, на завтрашнем родительском форуме. Когда мы просвещаем специалистов, мы совершенствуемся, готовим кадры, но не готовим социум, он будет отставать и не будет видеть в нас партнера. Когда мы включаем людей, которые даже по узкому вопросу делают работу более профессионально, вникают в современные технологии и работают на новые современные площадки, картина социальной жизни становится более полной. Этот тренд поддерживается и на региональном, и на федеральном уровнях.

Наталья Шевчик отметила, что впервые в рамках нацпроекта «Образование» заведено целое направление в деятельности образовательной системы - результативная психологическая помощь родителям и детям.

Руководитель департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ольга Ульянова рассказала, что на сегодня абсолютно все регионы являются партнерами фонда.

- Наталья Александровна уже говорила о нашем давнем партнёрстве в течение десяти лет. Тюменская область является участником программ фонда и участником различных направлений. В том числе: создания современной инфраструктуры ранней помощи детям с ограниченными возможностями, создание обеспечения безопасного детства и направления, внедрения инновационных эффективных практик по работе с правонарушителями, - подчеркнула Ольга Ульянова.

По результатам партнёрства в 2018 году на базе центра «Семья» была создана профессиональная стажировочная площадка фонда, по предложению правительства Тюменской области. Теперь у специалистов из других регионов, партнеров фонда, есть возможность приехать и поделиться опытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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