Закон о профилактике безнадзорности разработают по итогам всероссийском совещании в Тюмени

Практическая работа над проектом концепции закона о профилактике безнадзорности начнётся сразу после Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в Тюмени. Об этом заявила заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина в разговоре с журналистами.

- Для нас очень важен практический опыт, который есть в Тюменской области, - отмечает Татьяна Синюгина. - Площадкой Тюмень стала неспроста. Потому что здесь есть практический опыт, который положат в основу тех мер и форм, которые будут описаны в новом законе.

По её словам, самое ценное, что уже наработано, возьмут для формирования и формулирования нового закона о направлениях деятельности. Также Татьяна Синюгина подчеркнула: формат, когда на одной площадке собираются практики, представители НКО, общественники, позволяет вырабатывать принимать практические решения.

- Мы много говорили о том, что нам нужно больше заниматься профилактикой и создавать условия, чтобы у семьи была возможность поддерживать развитие и выйти из кризиса, в который она попала, - сказала замминистра просвещения РФ. - Понимая роль каждого, мы должны все вместе собираться вокруг семьи и вместе решали все проблемы.

У Тюменской области - большой партнёрский опыт сотрудничества с некоммерческими организациями. По словам Синюгиной, есть заинтересованность в том, чтобы некоммерческие и общественные организации встраивались в систему профилактики.

Первый заместитель губернатора Тюменской области, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Губернаторе Тюменской области Наталья Шевчик отметила, что часто между родителями и детьми возникают конфликты и кризис в отношениях.

- Когда у семьи возникают такие проблемы, мы понимаем, что диалог должен быть на профессиональном уровне с какой-то единой площадки. Например, на завтрашнем родительском форуме. Когда мы просвещаем специалистов, мы совершенствуемся, готовим кадры, но не готовим социум, он будет отставать и не будет видеть в нас партнера. Когда мы включаем людей, которые даже по узкому вопросу делают работу более профессионально, вникают в современные технологии и работают на новые современные площадки, картина социальной жизни становится более полной. Этот тренд поддерживается и на региональном, и на федеральном уровнях.

Наталья Шевчик отметила, что впервые в рамках нацпроекта «Образование» заведено целое направление в деятельности образовательной системы - результативная психологическая помощь родителям и детям.

Руководитель департамента поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Ольга Ульянова рассказала, что на сегодня абсолютно все регионы являются партнерами фонда.

- Наталья Александровна уже говорила о нашем давнем партнёрстве в течение десяти лет. Тюменская область является участником программ фонда и участником различных направлений. В том числе: создания современной инфраструктуры ранней помощи детям с ограниченными возможностями, создание обеспечения безопасного детства и направления, внедрения инновационных эффективных практик по работе с правонарушителями, - подчеркнула Ольга Ульянова.

По результатам партнёрства в 2018 году на базе центра «Семья» была создана профессиональная стажировочная площадка фонда, по предложению правительства Тюменской области. Теперь у специалистов из других регионов, партнеров фонда, есть возможность приехать и поделиться опытом.