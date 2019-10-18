Страхи, кот и пациенты: что скрывает 30-летняя история тюменской поликлиники №17

Городская поликлиника №17 в Тюмени накануне отпраздновала свой 30-летний юбилей. О том, как небольшое учреждение, обслуживающее всего лишь три дома в только начавшем строиться микрорайоне МЖК, стало одной из крупнейших поликлиник с сотней тысяч пациентов - в материале «Комсомольской правды».

Как это было

Поликлиника появилась в 1989 году как небольшая амбулатория, расположенная в однокомнатной квартире в одном из домов по улице Широтной. Чуть позже, в 1991 году, она расширилась и стала занимать территорию уже четырех квартир. Сегодня это учреждение, состоящее из четырех больших корпусов, где есть и детское, и взрослое отделения, а также работает одна из лучших женских консультаций в городе.

Бывший главный врач поликлиники Ольга Цыбульская вспомнила времена своей работы в учреждении. По ее словам, в 17-й поликлинике всегда было тяжело и сложно, особенно в период становления микрорайона.

- Я пришла сюда главврачом 10 лет назад, продолжив дело предыдущего главного врача Ирины Бобровой. Нас тогда было шесть семейных врачей на всю эту огромную территорию. И должна сказать, что население здесь всегда росло быстрее, чем нам его приписывали, - отметила Цыбульская.

Медики собрались на торжественной планерке, чтобы услышать поздравления. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Ее тогдашний заместитель Ольга Дулигина, которая сейчас возглавляет поликлинику №8, тоже поделилась воспоминаниями о том, как ускоренными темпами застраивался микрорайон и как росло число пациентов.

- Я реально боялась выглядывать в окно. Потому что как ни выгляну - так новый дом. Население прибывает, молодые семьи, дети, а филиала всего два, площади маленькие. Это был очень непростой период в работе поликлиники, - рассказала она.

К слову, тогда в учреждении работало уже около 200 сотрудников, включая и врачей, и младший медперсонал. Сегодня же их количество приближается к 600.

Женская консультация

Женская консультация появилась в поликлинике в 2011 году с приходом Ирины Мезиной, которая и сегодня заведует отделением. Кстати, сейчас это большое отделение, а когда-то начиналось все с трех кабинетов, где работало лишь двое врачей.

Акушером-гинекологом Ирина Мезина работает почти 30 лет, отлично знает свою работу и очень ценит коллектив, которому благодарна за командный дух и профессионализм.

- За годы работы из двух врачей мы выросли в 12. А общее количество людей в отделении сегодня 27 человек. И должна сказать, что у меня очень хороший коллектив. Молодцы, дружные, очень стремящиеся помочь людям, друг другу и мне, - отметила она.

Женская консультация поликлиники стала победителем профильной номинации конкурса «Клиника года». Фото Ивана Горбунова

Кстати, в новый корпус женская консультация переехала два года назад чуть ли не за один день. Как вспоминает заведующая, 15 июля 2017 года она и ее коллеги отработали субботний день и этим же вечером собрали вещи, чтобы отправиться в новый корпус.

- Уже 17 числа с 8 утра мы начали принимать людей. Это была настоящая шокотерапия для нас всех, - отметила Ирина Мезина.

Не обошлось и без суеверий. Во-первых, перед тем, как покинуть старые кабинеты, медики по традиции посидели на дорожку, а в новый корпус и вовсе принесли с собой большого кота, которого первым запустили на этаж – чтобы работалось хорошо. Впрочем, работалось с тех пор, действительно, хорошо. Настолько – что женская консультация по итогам народного голосования стала лучшей в номинации «Клиника в области гинекологии» конкурса «Клиника года».

Лучших сотрудников наградили благодарностями и почетными грамотами. Фото из группы поликлиники №17 в соцсетях

Все еще впереди

Не только у женской консультации есть награды. Вся поликлиника №17 не раз становилась первой в различных конкурсах и мероприятиях.

Так, по словам нынешнего главного врача Татьяны Клещевниковой, только за последние два года поликлиника одна из первых в стране получила сертификат качества Росздравнадзора, стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Медицинская организация высокой социальной ориентированности», призером регионального конкурса «100 лучших товаров и услуг Тюменской области», лауреатом конкурса «100 лучших учреждений Российской Федерации». Да и в целом за время работы очень сильно приросла как населением, так и кадрами.

- При всех наших достижениях мы движемся вперед в повышении качества и безопасности. На самом деле, я далека от мысли, что у нас все хорошо и замечательно. Работы еще очень и очень много, но мы идем в правильном направлении. И больше всего я, конечно, горжусь своей командой, - отметила Татьяна Клещевникова.