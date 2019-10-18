2019-10-18T13:35:01+03:00
Здоровье

Страхи, кот и пациенты: что скрывает 30-летняя история тюменской поликлиники №17

В этом году учреждение отметило свой юбилей
Лидия Шумкова
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Городская поликлиника №17 отметила 30-летний юбилейГородская поликлиника №17 отметила 30-летний юбилейФото: Лидия Шумкова
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Городская поликлиника №17 в Тюмени накануне отпраздновала свой 30-летний юбилей. О том, как небольшое учреждение, обслуживающее всего лишь три дома в только начавшем строиться микрорайоне МЖК, стало одной из крупнейших поликлиник с сотней тысяч пациентов - в материале «Комсомольской правды».

Как это было

Поликлиника появилась в 1989 году как небольшая амбулатория, расположенная в однокомнатной квартире в одном из домов по улице Широтной. Чуть позже, в 1991 году, она расширилась и стала занимать территорию уже четырех квартир. Сегодня это учреждение, состоящее из четырех больших корпусов, где есть и детское, и взрослое отделения, а также работает одна из лучших женских консультаций в городе.

Бывший главный врач поликлиники Ольга Цыбульская вспомнила времена своей работы в учреждении. По ее словам, в 17-й поликлинике всегда было тяжело и сложно, особенно в период становления микрорайона.

- Я пришла сюда главврачом 10 лет назад, продолжив дело предыдущего главного врача Ирины Бобровой. Нас тогда было шесть семейных врачей на всю эту огромную территорию. И должна сказать, что население здесь всегда росло быстрее, чем нам его приписывали, - отметила Цыбульская.

Медики собрались на торжественной планерке, чтобы услышать поздравления. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Медики собрались на торжественной планерке, чтобы услышать поздравления. Фото департамента здравоохранения Тюменской области

Ее тогдашний заместитель Ольга Дулигина, которая сейчас возглавляет поликлинику №8, тоже поделилась воспоминаниями о том, как ускоренными темпами застраивался микрорайон и как росло число пациентов.

- Я реально боялась выглядывать в окно. Потому что как ни выгляну - так новый дом. Население прибывает, молодые семьи, дети, а филиала всего два, площади маленькие. Это был очень непростой период в работе поликлиники, - рассказала она.

К слову, тогда в учреждении работало уже около 200 сотрудников, включая и врачей, и младший медперсонал. Сегодня же их количество приближается к 600.

Женская консультация

Женская консультация появилась в поликлинике в 2011 году с приходом Ирины Мезиной, которая и сегодня заведует отделением. Кстати, сейчас это большое отделение, а когда-то начиналось все с трех кабинетов, где работало лишь двое врачей.

Акушером-гинекологом Ирина Мезина работает почти 30 лет, отлично знает свою работу и очень ценит коллектив, которому благодарна за командный дух и профессионализм.

- За годы работы из двух врачей мы выросли в 12. А общее количество людей в отделении сегодня 27 человек. И должна сказать, что у меня очень хороший коллектив. Молодцы, дружные, очень стремящиеся помочь людям, друг другу и мне, - отметила она.

Женская консультация поликлиники стала победителем профильной номинации конкурса «Клиника года». Фото Ивана Горбунова

Женская консультация поликлиники стала победителем профильной номинации конкурса «Клиника года». Фото Ивана Горбунова

Кстати, в новый корпус женская консультация переехала два года назад чуть ли не за один день. Как вспоминает заведующая, 15 июля 2017 года она и ее коллеги отработали субботний день и этим же вечером собрали вещи, чтобы отправиться в новый корпус.

- Уже 17 числа с 8 утра мы начали принимать людей. Это была настоящая шокотерапия для нас всех, - отметила Ирина Мезина.

Не обошлось и без суеверий. Во-первых, перед тем, как покинуть старые кабинеты, медики по традиции посидели на дорожку, а в новый корпус и вовсе принесли с собой большого кота, которого первым запустили на этаж – чтобы работалось хорошо. Впрочем, работалось с тех пор, действительно, хорошо. Настолько – что женская консультация по итогам народного голосования стала лучшей в номинации «Клиника в области гинекологии» конкурса «Клиника года».

Лучших сотрудников наградили благодарностями и почетными грамотами. Фото из группы поликлиники №17 в соцсетях

Лучших сотрудников наградили благодарностями и почетными грамотами. Фото из группы поликлиники №17 в соцсетях

Все еще впереди

Не только у женской консультации есть награды. Вся поликлиника №17 не раз становилась первой в различных конкурсах и мероприятиях.

Так, по словам нынешнего главного врача Татьяны Клещевниковой, только за последние два года поликлиника одна из первых в стране получила сертификат качества Росздравнадзора, стала призером регионального этапа Всероссийского конкурса «Медицинская организация высокой социальной ориентированности», призером регионального конкурса «100 лучших товаров и услуг Тюменской области», лауреатом конкурса «100 лучших учреждений Российской Федерации». Да и в целом за время работы очень сильно приросла как населением, так и кадрами.

- При всех наших достижениях мы движемся вперед в повышении качества и безопасности. На самом деле, я далека от мысли, что у нас все хорошо и замечательно. Работы еще очень и очень много, но мы идем в правильном направлении. И больше всего я, конечно, горжусь своей командой, - отметила Татьяна Клещевникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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