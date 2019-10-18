Дом у набережной: выбираем квартиру с перспективными видами в Тюмени

Динамично развивающаяся Тюмень – современный город, притягивающий крупные компании и серьезные инвестиции. Покупка недвижимости в перспективном районе областного центра – тоже инвестиция, причем с довольно высокой доходностью. Особенно если это жилье вблизи центра, куда с недавнего времени устремились ведущие тюменские застройщики.

Сегодня в перспективности района ДОК трудно усомниться. Этот зеленый уголок удален от шума магистралей, но добраться отсюда, например, до исторического центра можно всего за 5 минут. Именно эту землю крупные строительные компании активно выкупают под недвижимость. Более того, близость набережной и ТИУ, а также благоприятная экологическая обстановка превратили жилье в районе ДОК в объект желания многих жителей Тюмени и области. Так, инвесторы, которые успели обзавестись квартирой в первой очереди микрорайона «Чемпионский», уже сейчас продают приобретение на 500 тыс. руб. дороже, а это примерно 25% годовых.

Сегодня «В72» возводит уже третий по счету дом в одном из самых привлекательных районов Тюмени с видом на Туру,

Такой же успех ожидает и другие объекты микрорайона. Например, строящийся дом комфорт-класса ГП-5, в котором воплотятся современные тренды комфортной жизни в городе. Его уникальной особенностью станет эксплуатируемая крыша – открытое пространство с доступом для всех жильцов и приватные террасы для владельцев квартир на верхнем этаже. Сейчас на рынке недвижимости дом ГП-5 является эксклюзивным предложением, ведь подобные объекты комфорт-класса с похожим «наполнением» стоят значительно дороже, и цена будет только расти.

Открытое пространство с доступом для всех жильцов и приватные террасы для владельцев квартир на верхнем этаже.

Эксплуатируемая крыша и шикарный панорамный вид – далеко не все преимущества «Чемпионского». В микрорайоне тщательно продумана внутренняя инфраструктура: закрытые дворы, вход в подъезд с уровня земли, спортивные площадки – от кроссфит-зоны до футбольного стадиона, современные игровые комплексы для детей разных возрастов.

Эксплуатируемая крыша и шикарный панорамный вид – далеко не все преимущества «Чемпионского».

В процессе выбора квартиры в районе, набирающем популярность, важно обращать внимание не только на выгоду сделки, но и на надежность застройщика. Группа компаний «В72» – молодая, но опытная, с прогрессивными взглядами и ответственным подходом к своим объектам. История компании началась в 2008 году, а летом 2017-го она представила проект микрорайона «Чемпионский». Сегодня «В72» возводит уже третий по счету дом в одном из самых привлекательных районов Тюмени с видом на Туру, создавая комфортную среду для проживания, саморазвития, здорового и позитивного образа жизни.

Фото Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Группа компаний

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