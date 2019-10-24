Тюменские подростки учились мечтать на «Rocket Forum»

Солнечный воскресный день 20 октября не прошел впустую для тюменских подростков: молодые люди не только услышали мотивационные истории становления личности, но и узнали, как ставить свои цели и добиваться их.

«Страх не соответствовать чьим-то ожиданиям часто бывает сильнее уверенности в правильности своего решения, в своих убеждениях, и это ограничивает наши возможности, сужает границы развития. Наш форум призван помочь подросткам разобраться со своими страхами, поверить в себя и свои силы» - рассказала Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья», в рамках которого и состоялся Форум.

Подростки посчитали деньги популярного YouTube-блогера

Первый спикер, выступивший на молодежной площадке форума в тюменском «Технопарке», имеет на своем YouTube-канале «Мармаж» более миллиона подписчиков. Это Максим Мармажов из Самары. Он выступил перед ребятами с лекцией «Быть ютубером». Мужчина, который с помощью анимации рассказывает подписчикам о своей жизни, поведал тюменским подросткам о становлении канала, о реакции на первый успех, о том, почему сейчас психологически сложно быть популярным контентмейкером, а также о том, как монетизировать свое творчество. Оказалось, что хороший блогер может зарабатывать довольно много.

– На контенте я «делаю» порядка 200-300 тысяч рублей в месяц. Одна реклама может стоить от 150 до 180 тысяч рублей. Такой рекламы у меня выходит до четырех в месяц. Кроме того, совсем скоро я планирую выпускать собственные блокноты и футболки: это около 100 тысяч рублей. Посчитайте, сколько в месяц получает человек, который просто делает в интернете контент, – предлагает подросткам Максим, однако предупреждает, что денежная сторона – это лишь одна сторона медали.

Подростки посчитали деньги популярного YouTube-блогера. Фото - Наталья Куликова.

По его словам, об обратной стороне блогерства популярные ютуберы предпочитают умалчивать.

– Они везде ездят отдыхать, им всегда весело. Но лично я никогда не испытывал такого количества стресса, когда стал контентмейкером на «Ютубе». Как только ты добиваешься хоть какого-нибудь признания, то в ста процентах случаев сталкиваешься с хейтом и ненавистью. Многие сломались, потому что не были к этому готовы. Ежедневно тебе могут писать от тысячи до двух тысяч ужасных комментариев. «Ютуб», на самом деле, довольно токсичная площадка, – говорит Мармажов.

Тюменские подростки довольно живо задавали ему вопросы: накручивает ли он подписчиков, когда выйдет следующий видеоролик и о чем он будет, а также о методах борьбы с депрессией. После того, как популярный блогер распрощался с аудиторией, некоторые ребята, не усидев, двинулись за ним: каждый хотел сфотографироваться со своим кумиром.

Делайте то, что никто не делает!

Следующий спикер – Гузель Санжапова – тоже человек не бедный, однако деньги она заработала совсем другим путем, да и тратит на то, о чем сложно было даже предположить. Гузель поведала ребятам о своей интересной судьбе и то, куда привела ее наблюдательность и настойчивость.

– Я тот человек, который развивает производство в маленькой деревне на Урале между Пермью и Екатеринбургом. Меня спрашивают: где научиться тому, что вы делаете? Отвечаю, нужно просто прожить жизнь и быть наблюдательным. Итак, сейчас мне 31 год, но чем я занималась в детстве? На своей первой работе была разносчицей на рынке. У отца была «точка» на рынке, и я приносила покупателю нужный размер одежды. Моя зарплата тогда составляла две сосиски. Мама, работая на скорой помощи, получала зарплату гречкой и тушенкой, и надо было придумывать, где брать деньги, чтобы завтра не остаться голодными. Так, мы ходили собирать ягоды, делали пирожки и продавали их на станции, – рассказала Гузель.

Делайте то, что никто не делает! Фото - Наталья Куликова.

В 9 лет она сильно заболела и до 18-ти практически была ребенком-инвалидом.

– Это тот случай, когда тебя постоянно тыкают в школе: «Не трогайте ее, она инвалид!», это когда ты заново учишься ходить. После всех этих испытаний я поняла, что каждый день должен быть наполнен смыслом, – продолжает спикер. – Год посидев дома, пошла в школу. Я стала наблюдать и поняла, что тогда было модно плести фенечки. Все девочки «убивались» по красивому бисеру. Тогда я попросила папу привезти из Стамбула бисер, он привез 8 килограмм, которые я быстро распродала. Со мной все начали общаться!

Позже школьница начала торговать петардами. По словам женщины, она стала зарабатывать больше своей мамы, которая трудилась сутками, спасая пациентов. Именно этот факт заставил ее пересмотреть свой взгляд на бизнес.

Сейчас 31-летняя Гузель Санжапова – серьезный социальный предприниматель, которому помогли весь тот бизнес-опыт, наблюдательность и решительность. Ее приглашают на телевидение, о ней пишут статьи в журналах. А все потому, что она занимается тем, что, по ее словам, не делает никто, а именно - восстанавливает жизнь в деревне Малый Турыш на Урале. Гузель приехала туда шесть лет назад на пасеку своего отца, и это стало определяющим моментом не только для самого спикера, но и для всего села.

Сегодня там работает производство крем-меда с ягодами, построена детская площадка, вырыта скважина с питьевой водой, налажен сбор и вывоз мусора. Скоро появится и общественный центр, который даст новый импульс развития деревни. Это огромное здание на 800 квадратных метров, которое закроет все оставшиеся проблемы местных жителей. Например, благодаря такому центру у людей будет возможность приехать на село, чтобы научиться чему-то новому. На этом женщина не собирается останавливаться – на очереди вторая деревня, которую она также собирается «оживить».

– Я тот человек, который хотел бы после себя что-то оставить, деньги мне не нужны. Подумайте: рядом с вами обязательно есть то, чего не делает никто. Может быть, это и есть ваша дверь? – такими словами завершила свое выступление спикер.

«Самая крутая способность – это мечтать»

А этими словами начал свое выступление следующий приглашенный спикер – психолог, директор по развитию центра психологического обучения детей и родителей «Архитектура Будущего» Никита Карпов.

– Во всех умных книжках пишут, что ваша мечта должна быть огромной. Расскажу вам рецепт, как достигать в этой жизни того, чего вам действительно хочется, – обратился он к ребятам. – Чтобы чего-то достичь, банально нужно этого хотеть. Также не менее важно знать себя. Надо, чтобы мечта была оформлена в какую-то конкретную цель, чтобы вы понимали, в каком направлении идти. Следующее, с чем мы сталкиваемся, это наши страхи. Их нужно преодолеть, чтобы двигаться дальше. Пункт пятый: нужно постоянно развиваться.

«Самая крутая способность – это мечтать». Фото - Наталья Куликова.

Интересный вопрос задала Никите Карпову задала учительница одной из школ района Тюменской области. По ее словам, в ее классе у подростков нет никакой мечты, лишь один мальчик хочет стать… бомжом! Однако психолог ее успокоил: в этом возрасте у детей нет никаких целей. Ребятам просто нужно показывать, как бывает.

– Детей следует вывозить на мероприятия, показывать, что можно сделать своими руками. Их нужно соприкасать с той реальностью, в которой есть желанные вещи, – посоветовал Никита Карпов.

Смелость берет города

В заключительной части молодежной площадки форума выступил руководитель тюменской компании «Creative» Федор Селиванов. Он рассказал, как на практике можно добиться того, чего больше всего желаешь. Это сейчас Федор – директор крупной организации, но когда-то он был простым веб-дизайнером. В свое время предприниматель даже успел поработать арт-директором компании Rambler в Москве, но спустя время все же вернулся в родной город, чтобы развивать свое дело.

Спикер посоветовал тюменским подросткам, прежде всего, быть настойчивыми в достижении своих целей. «Смелость берет города», – это поговорка как нельзя подходит для Федора Селиванова. Своей харизмой он зарядил и аудиторию.

Смелость берет города. Фото - Наталья Куликова.

Модератор молодежной площадки форума, директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина поблагодарила спикеров за то, что они поделились со школьниками своим бесценным опытом, а также подростков, которые в солнечное воскресенье не остались дома, а пришли за новыми знаниями. В будущем они им обязательно помогут.

Форум завершился мастер-классом директора московского Института публичных выступлений Ирины Баржак на тему о том, как составлять емкие убедительные выступления и не волноваться перед любой аудиторией.