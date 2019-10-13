В Ембаево прошел фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья «Осенняя рапсодия»

Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья прошел сегодня в доме культуры села Ембаево, где развернулось настоящее торжество с демонстрацией шедевров кулинарного искусства, творческими выступлениями и даже вальсом.

Празднество на ембаевской земле носило название «Осенняя рапсодия (осенний бал)», оно объединило представителей общественной организации инвалидов Тюменского района из муниципальных образований столичного и было пронизано осенней тематикой.

Прозвучал мотив золотого времени года и в приветствии заместителя главы Тюменского района Ольги Зиминой, которая продекламировала отрывок из стихотворения Пушкина "Осень". Если классик писал про унылую пору, то на фестивале в Ембаево всеобщая атмосфера праздника была приподнятой. По словам председателя общественной организации инвалидов Тюменского района Татьяны Дедуковой, в данном событии не важна победа, важны само участие, вера в свои силы, жизнелюбие и оптимизм.

Как известно, осень - это пора сбора урожая, вот и на конкурсе кулинарного мастерства "Дружок-кабачок" были представлены творчески стилизованные блюда из кабачка (в прошлом году была картошка), который вполне благополучно произрастает в наших широтах.

Зрители увидели дефиле участниц в сделанных своими руками на тему осени костюмов, а в завершение взорам гостей предстал осенний вальс, где вместо листьев кружили в парах участники фестиваля.