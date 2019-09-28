В Ялуторовском районе появится детская школа искусств

Контракт на строительство детской школы искусств в селе Киёво Ялуторовского района заключён 25 сентября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, общая площадь здания состоит более 900 квадратных метров.

В школе разместится концертный зал вместимостью 97 человек, костюмерная, зал для занятий хореографией, кабинеты для занятий живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой, раздевалки с душевыми и помещения для обжига керамических изделия. Все помещения запроектированы с учётом потребностей маломобильных граждан. На территории школы также предусмотрена наземная автопарковка для посетителей.

По контракту срок строительства Киёвской детской школы искусств составляет 14 месяцев, закончить работы планируется в конце 2020 года.

Отметим, что в этом году Киёвская детская школа искусств отметит свое 30-летие. Она открылась 2 декабря 1989 года, в первый год обучения было принято 20 детей. В прошлом году число ребят, которые обучаются в учреждении, составило 143 человека. За время своего существования Киёвская детская школа искусств не единожды становилась победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов. Два года назад учреждение стало лауреатом всероссийского конкурса «Лучшая сельская школа – 2017».

Напомним, как ранее рассказывала «Комсомольская правда – Тюмень», пять детских школ искусств Тюменской области получили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В их число вошли тюменские школы: «Гармония», «Этюд» и ДШИ им. Знаменского, тобольская школа им. А.А. Алябьева и школа «Ритм» в Каскаре Тюменского района. В общей сложности в школы поставили 2 тысячи единиц оборудования, 1,5 тысячи учебных материалов и более 150 музыкальных инструментов, включая аккордеоны, скрипки, флейты, домры, балалайки, гитары, пианино и другие.