2019-09-27T13:35:33+03:00
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Дочь священника из Тюмени отдала мужа диджею ночного клуба

Таким образом она решила наладить отношения с супругом [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Дочь священника из Тюмени отдала мужа арт-директору ночного клуба. Фото: скриншотДочь священника из Тюмени отдала мужа арт-директору ночного клуба. Фото: скриншот
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Парикмахер-технолог из Тюмени Алена Лущевская и арт-директор ночного клуба в Ростове-на-Дону Вера Ишимгужина на неделю обменялись мужьями и детьми. Очередной выпуск реалити-шоу телеканала «Ю» «Обмен жёнами» вышел на этой неделе. Таким образом женщины решили наладить отношения и быт внутри семьи, а то в жизни у обеих пар творился сущий кошмар.

- Что делать, если в семье жена – не хранительница очага, а популярный ди-джей и «мать рейва», а муж уже вырос из тусовочной жизни? Андрей из Ростова-на-Дону постоянно жалуется, что его супруга Вера панически боится взрослеть, но не испугается ли он сам, когда на смену веселой тусовщицы приедет ревнивая дочь священника Алена? И в каком шоке будет фитнес-тренер из Тюмени, когда из дома резко пропадет ежедневная уборка и домашняя еда, зато появится дух бунтарства и креатива? – говорится в описании к видео.

Благодаря такому «обмену» у пары из Ростова-на-Дону жизнь стала налаживаться, а вот тюменцы свои проблемы так и не решили. По словам Алёны, после проекта она поняла, что хочет сохранить семью. Правда, спустя месяц всё вернулось на круги своя.

- Жизнь после проекта колоссально изменилась, но с мужем Антоном они «решили взять тайм-аут». Мы решили посмотреть, нужны ли мы друг другу, хотя ради дочери мы поддерживаем хорошие отношения, - рассказала Алёна в финале выпуска.

Напомним, «Обмен женами» - российское реалити-шоу, в котором героини на одну неделю переезжают жить в другую семью. Женщины становятся «новыми мамами» для чужих детей и «новыми жёнами» для чужих мужей.

ОБМЕН ЖЕНАМИ РОСТОВ-НА-ДОНУ ТЮМЕНЬ 4 СЕЗОН, 3 СЕРИЯ.Что делать, если в семье жена не хранительница очага, а популярный ди-джей и мать рейва , а муж уже вырос из тусовочной жизни? Воспитывать и еще раз воспитывать! Андрей из Ростова-на-Дону постоянно жалуется, что его супруга Вера панически боится взрослеть, но не испугается ли он сам, когда на смену веселой тусовщицы приедет ревнивая дочь священника Алена? И в каком шоке будет фитнес-тренер из Тюмени, когда из дома резко пропадет ежедневная уборка и домашняя еда, зато появится дух бунтарства и креатива? http://u-tv.ru http://vk.com/uchannelrussia http://instagram.com/uchannelrussia https://ok.ru/uchannelrussia http://facebook.com/uchannelrussia https://twitter.com/uchannelrussia

ИСТОЧНИК KP.RU

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