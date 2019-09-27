Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 28 и 29 сентября 2019

По традиции пятничное утро «Комсомольская правда – Тюмень» открывает афишей на выходные. 28 и 29 сентября 2019 года в городе пройдёт немало интересных мероприятий, которые обязательно порадуют и детей, и взрослых. Каких? Читайте в нашем материале.

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ

Питейные промыслы Тюмени

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

Когда как не в пятницу посетить трёхчасовую автобусную экскурсию «Питейные промыслы Тюмени»? Она стартует в 18.30 от ул. Орджоникидзе, 59.

Во время «покатушек» участникам расскажут об истории появление алкогольных напитков, о том, где их изготавливали и продавали в нашем городе, и о том, как боролись с продажей алкоголя в городе. Также в программе запланировано посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где расскажут и покажут все этапы получения пенного продукта. Конечно, не обойдётся без дегустации и подарка – фирменного стакана завода.

Стоимость: 1500 рублей, для бронирования билетов необходимо позвонить по телефону: 735-666.

Спектакль «Русская народная почта»

Русская народная почта. Фото: VisitTyumen

В Молодёжном театре «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) состоится показ спектакля «Русская народная почта». По сюжету, пенсионер-ветеран Иван Жуков остаётся в полном одиночестве. Но брюзжать и жаловаться на судьбу он не собирается, поэтому придумывают себе забавное развлечение. Он сам пишет себе письма от друзей с фронта, от Чапаева, Орловой, Сталина, Ленина и королевы Елизаветы II. Но скоро выдуманному миру придётся потесниться – на пороге мир реальный… Зрители смогут и посмеяться, и поплакать, и подумать над многими жизненными вопросами.

Стоимость: 200-450 рублей.

Вечеринка Euphoria

В Доме печати (ул. Осипенко, 81) в 23 часа состоится масштабная вечеринка Euphoria, куда можно прийти и затусить до самого утра. Самые популярные композиции представит команда В88ЭЙВ БОЙЗ. Здесь можно найти свою любовь, ведь серия эмоциональных вечеринок придумана для всех одиноких сердец.

Стоимость: 150 рублей

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ

Бесплатные экскурсии в отеле Vostok

Экскурсии в Vostok. Фото: VisitTyumen

В 13, 16 и 19 часов в отеле Vostok (ул. Республики, 159) состоятся бесплатные экскурсии по музейным экспозициям отелей. Тюменцы узнают много интересных фактов про Тюмень, в том числе о переписи, которая состоялась в 1923 году, и о том, каких животных содержали наши предки много лет назад. Сбор в центральном холле отеля Vostok.

Стоимость: бесплатно, запись по телефону: 686-686.

«Четыре комнаты»

Четыре комнаты. Фото: Кинопоиск

В FABRIC BAR (ул. Молодёжная, 74, стр.4) в 20 часов пройдёт показ озорной комедии «Четыре комнаты», состоящей из четырёх новелл, связанных одним героем. Тед, который вышел на работу перед Новым годом, попадает на шабаш ведьм, чуть не погибает от руки ревнивого мужа, с трудом уносит ноги от шаловливых детей гангстера и принимает участие в странном пари эксцентричных господ. Несмотря на всё это, Тед сохраняет невозмутимость…

Стоимость: 300 рублей (на эту сумму можно сделать заказ в баре).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ

Лекция Льва Максимова в 10 утра

Лекция Льва Максимова. Фото: VisitTyumen

Спикером сентября в серии бесплатных ежемесячных лекций-завтраков для креативных людей станет аспирант и младший научный сотрудник ТИУ Лев Максимов. Молодой учёный расскажет участникам лекции о музе, которая приходит к нему в стенах университета и во время стенд-ап выступлений. Лев расскажет, откуда брать вдохновение, как стартовать с качественным проектом федерального масштаба и как бороться с творческим кризисом. Место проведения уточняется.

Стоимость: бесплатно.

Солянка Маркет

Перед новым зимним сезоном в Фудмаркете «Заречный», 2 этаж (ул. Эрвье, д. 22) с 12 до 19 часов пройдёт осенняя «Солянка Маркет». Гостей ждут авторские изделия, фудкорт с вкусняшками, творческие мастер-классы, розыгрыши, сюрпризы, игры, музыка и танцы.

Вход: свободный.

Большой десертный бал

Большой десертный бал. Фото: VisitTyumen

В мраморном зале ДК «Нефтяник» в 16 часов состоится финальное мероприятие Тюменского Гастрономического фестиваля – Большой десертный бал. На тему VisitTyumen тюменские кондитеры представят свои кулинарные столы с десертами, конкурсами и призами.

Вход: свободный.

Джаз-концерт органного трио Владимира Нестеренко

Джаз-концерт. Фото: VisitTyumen

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, (ул.Советская, 63) в 18 часов состоится джаз-концерт органного трио Владимира Нестеренко – одного из наиболее интересных представителей Московской джазовой сцены. В программе прозвучат авторские композиции от участников ансамбля и хиты из мира джаза в оригинальных аранжировках. Продолжая традиции так Jimmy Smith, Larry Young, Jack McDuff, Dr. Lonnie Smith, музыканты находят все новые гармонические и ритмические решения.

Стоимость: 500 рублей.

Праздник красоты

В Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, (ул. Советская, 63) в 10 утра стартует городской праздник-выставка красоты, спорта и здоровья состоится. На одной площадке соберутся лучшие представители индустрии красоты и здоровья, а гости смогут ознакомиться с услугами и выбрать подходящие для себя. Участниками фестиваля станут: фитнес-клубы, медицинские и spa-центры, студии красоты, танцевальные школы, косметические компании, организации спортивного питания и магазины спорттоваров, производители эко-продукции и многие другие. Также в программе запланированы розыгрыши призов, шоу-показы, консультации, интерактивные площадки, дегустация эко-продуктов, мастер-классы.

Стоимость: бесплатно, необходима регистрация.