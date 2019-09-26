В бой вступают ортопеды: тюменский врач рассказал о коронках

С заболеваниями зубов и десен так или иначе сталкивается каждый житель земного шара. Они приводят к ухудшению общего состояния организма, к проблемам с пищеварением. Поэтому задача стоматологов – максимально сохранить целостность зубного ряда. При разрушении зуба или его удалении «в бой вступают» ортопеды.

Со стоматологом-ортопедом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Денисом Алексеевым-Онипсенко мы поговорили о том, какими бывают коронки, об их установке, о протезировании на имплантах.

– Денис Владимирович, кто такие стоматологи-ортопеды?

– Стоматолог-ортопед – это врач, который непосредственно занимается протезированием и восстанавливает пациентам поврежденные зубы. Снятие слепков, изготовление конструкций для протезирования (вкладки, коронки и так далее), установка протезов, ортопедический этап имплантации – вот поле деятельности стоматолога-ортопеда.

– Что представляет собой коронка?

– Это протез, используемый для реставрации повреждённого зуба. Он восстанавливает форму зуба, жевательную функцию. Основное назначение коронки – укрепление зуба и его защита от последующего разрушения.

– Из каких материалов изготавливаются коронки?

– Металлические коронки, несмотря на исключительную прочность (благодаря пластичности металла они не трескаются и не изнашиваются), – это уже история стоматологии. Все дело в том, что коронки из платины или золота крайне неэстетичны. Кроме того, их сложно точно посадить на зуб. Найти стоматологическую клинику, где все еще устанавливают металлические коронки, сегодня уже непросто. Впрочем, их все еще иногда ставят на жевательные зубы.

Металлокерамика – один из оптимальных вариантов по соотношению цены и качества. На основу из металла наносится керамическое покрытие, похожее на настоящую эмаль. Это прочные и долговечные коронки, которые стоят относительно недорого. Но у них есть и минусы: покрытие таких коронок не обладает полупрозрачностью, присущей естественным зубам, при установке на передние зубы металлическая основа проглядывает в зазор между слоем покрытия и десной, создавая некрасивую темную полоску у основания зуба. К тому же установка такой коронки требует депульпирования и серьезной обточки зуба.

Что касается керамических коронок, то для их изготовления используется не только керамика, но и прочный полупрозрачный белый материал – диоксид циркония. Такие коронки больше всего похожи на настоящие зубы – опытный специалист может придать им легкую полупрозрачность у края и даже сымитировать естественную структуру зубной эмали.

Еще один вариант – металлопластмасса. Основа таких коронок делается из металла (как правило, из сплава кобальта и хрома), а на нее крепится накладка из пластика, имитирующего эмаль. Это дешевые коронки, у которых немало минусов: они непрочны, меняют цвет под воздействием кофе, вина и других красящих веществ, да и выглядят неестественно. Однако привлекательная стоимость и очень высокая скорость изготовления делают их подходящими для временного протезирования.

– На какие этапы делится процесс восстановления целостности зуба с помощью коронки?

– Если мы говорим уже о моменте установки протеза, то все начинается с введения анестетика, затем выполняется обработка зуба. Если зуб сильно разрушен, возможно его укрепление с помощью штифта или восстановление вкладкой, которая повторяет форму корневой системы зуба. После этого мы снимаем слепки и выбираем вместе с пациентом цвет будущего зуба, затем устанавливаем временную коронку. При втором посещении происходит примерка зубного протеза, при необходимости его можно отправить на доработку. Если все в порядке, коронка приклеивается с помощью специального состава.

– Есть ли какие-нибудь сложности в ношении коронок для пациентов?

– При правильном подборе привыкание к зубным коронкам происходит очень быстро. В сложных случаях может потребоваться две-три недели, чтобы адаптироваться к восстановленным зубам.

– Может ли зуб портиться под коронкой?

– Да, такое возможно. Причин множество. Одна из них – зуб не защищен после обтачивания. Дело в том, что окончательная фиксация коронки происходит далеко не сразу. Поэтому на период ожидания стоматолог надевает на культю зуба временный протез либо обрабатывает её медицинским цементом, исключая проникновение бактерий в ткани зуба, лишённые защиты. Если эти шаги по каким-то причинам пропущены, бактерии неизменно поселяются в культе зуба и уже под постоянной коронкой вызывают загнивание.

Еще одна причина – установка коронки на зуб, который требовал удаления, или некачественно депульпированный зуб. Такое случается не так уж редко. К примеру, требуется поставить мостовидный протез, а один из опорных зубов полагается удалить. Чтобы сэкономить на вживлении имплантата, пациент соглашается на реставрацию дефектного зуба. В результате по истечении некоторого времени зуб всё равно разрушается, происходит перелом корня, коронка слетает. Поэтому если есть показания к удалению зуба, то его стоит удалить, а не использовать в качестве опоры для коронки.

Если коронка плохо поставлена и регулярно задевает десну, слизистая отвечает воспалением и отёком. К запаху добавится ещё и сильная боль. При отсутствии недочётов в протезе врач подрежет десну. Если недостаток присущ изделию, придётся ставить другую коронку.

Что касается самих пациентов, то после установки коронки многие забывают о тщательном и правильном уходе за протезом, а ведь это необходимо. Если не проводить простых действий, болезнетворные бактерии растут очень быстро, развиваются гнилостные процессы. Также со временем возможна разгерметизация соединения коронки. То есть причин очень много, поэтому обязательно необходимо посещать стоматолога-ортопеда для профосмотра и пародонтолога – для профессиональной гигиены полости рта.

– От чего зависит стоимость коронки?

– Стоимость коронки зависит от вида и материала, а также от квалификации доктора и зубного техника, который изготавливает протезы.

– Чем отличается установка коронки на имплант от установки на зуб?

– Коронки на зуб фиксируются на цемент; на имплантате возможны цементная и винтовая фиксация.

– Что изменилось в ортопедической стоматологии за последние годы?

– Во-первых, появились новые материалы для изготовления протезов. Например, диоксид циркония. Сделанный из него каркас коронки обладает естественной прозрачностью. Впервые подбор цвета осуществляется не только на уровне керамического покрытия, но и на уровне каркаса.

Во-вторых, наступил век цифровой стоматологии. Мы используем современные технологии при диагностике, протезировании, изготовлении вкладок и так далее. Сейчас протезирование, даже на импланте, возможно в большем количестве случаев, со многими противопоказаниями теперь можно работать.