Когда включат отопление в Тюмени в 2019 году: отопительный сезон стартовал с района ММС

В Тюмени отопительный сезон 2019 года начался 23 сентября. Соответствующий указ подписал мэр областного центра Руслан Кухарук. Первыми тепло в своих батареях ощутили жители района ММС.

Градоначальник сообщил, что решение о старте отопительного сезона было принято в соответствии с нормативными сроками и на основании данных от синоптиков. Руслан Кухарук отметил, что запуск тепла начинается постепенно, по специальному семидневному графику, который составлен теплосетевой организацией.

В Урало-Сибирской теплоэнергетической компании в свою очередь отметили, что отопление будет включено во всех жилых домах города, на седьмой день оно появится и в нежилых зданиях. Накануне, 23 сентября, тепло в батареях почувствовали жители района ММС, Учхоза и Матмассов, улицы Авторемонтной, Аграрной, Александра Пушкина, Анатолия Замкова (район Утяшево), Барнаульской, Беловежской и многих других.

Сегодня же тепло подадут в дома по улицам 30 лет Победы, Бориса Жидкова, Валерии Гнаровской, Николая Зелинского, Олимпийской, Пермякова, Республики и др. Последними подключат к отоплению дома по улицам Ванцетти, 25-го Октября, Водопроводной, Комсомольской, Немцова, Осипенко, Пароходской, Свердлова, Хохрякова, Челюскинцев и прочие. Узнать дату включения отопления по конкретному адресу можно на сайте АО «УСТЭК».

Схема предоставлена УСТЭК.

Как известно, работу по переводу внутридомовых систем в режим отопления осуществляют управляющие организации, ТСН и ТСЖ. Им предстоит отрегулировать режим работы оборудования. Кстати, документы для получения паспорта готовности имеются у более чем 95% управляющих компаний.

Напомним, что тепло в образовательные учреждения областного центра начали подавать еще 12 сентября. Руководители всех образовательных учреждений города заблаговременно оформили и передали заявки в теплоснабжающую организацию.