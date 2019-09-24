2019-09-24T12:21:52+03:00
Общество

В тюменском Сквере Гимназистов высадят деревья

Мероприятие пройдет в рамках акции «Посади 75 деревьев к 75-летию Тюменской области»
Поделиться:
Журналисты Комсомольской Правды совместно с партнерами решили внести свой вклад в озеленение Тюмени. Фото пресс-службы городаЖурналисты Комсомольской Правды совместно с партнерами решили внести свой вклад в озеленение Тюмени. Фото пресс-службы города
Изменить размер текста:

Ежегодно в Тюмени высаживают тысячи деревьев в скверах и парках, в надлежащий вид приводят и уже существующие «зеленые уголки». Об этом заявил глава города Руслан Кухарук. Только в этом году в рамках мероприятий, направленных на озеленение города, будет высажено порядка 9 тысяч деревьев и около 5 тысяч кустарников.

В 2019 году Тюменская область празднует 75-летие с момента образования. Журналисты Комсомольской Правды совместно с партнерами решили внести свой вклад в озеленение города и привести уже имеющийся Сквер Гимназистов в порядок, точечно досадив деревья в пустых местах и там, где зеленые насаждения погибли. Начало акции, которая проводится при поддержке Управы Ленинского административного округа администрации г. Тюмени, запланировано на 15 часов 27 сентября.

Экологи называют конец сентября - начало октября лучшим времени для посадки, потому что после летней активной вегетации деревья входят в состояние покоя и легче переносят переезд из питомника на постоянное место жительства. Кстати, крупномерные саженцы деревьев - яблони, рябины и ели, которые украсят этот уголок Тюмени, приедут с полей Тюменской озеленительной кампании.

Для справки: Сквер Гимназистов располагается на пересечении улиц Холодильная и 50 лет Октября. Свое название он получил благодаря соседству с гимназией № 12, и тематика проекта его реконструкции была выдержана соответствующая: детство, школа, просвещение. Торжественной открытие сквера после комплексного благоустройства состоялось в сентябре 2016 года.

Партнеры акции:

АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» - единая теплоснабжающая организация Тюмени.

АО «УСТЭК» - единая теплоснабжающая организация Тюмени

АО «УСТЭК» - единая теплоснабжающая организация Тюмени

ООО «Фармасинтез-Тюмень» - фармацевтический завод по выпуску различных форм лекарственных препаратов, в том числе сахароснижающих препаратов третьего поколения.

ООО «Фармасинтез-Тюмень»

ООО «Фармасинтез-Тюмень»

Агентство недвижимости Сова - один из лидеров в своей отрасли и оказывает весь спектр услуг в сфере недвижимости.

Агентство недвижимости Сова

Агентство недвижимости Сова

АМД Лаборатории - клиника №1 в Тюмени по лечению волос и кожи.

АМД Лаборатории

АМД Лаборатории

ООО «Инко и К» - самый надежный застройщик в Тюмени.

ООО «Инко и К» - самый надежный застройщик в Тюмени

ООО «Инко и К» - самый надежный застройщик в Тюмени

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Тина Канделаки о бодипозитиве: «Когда про 150-ти килограммовых девушек говорят, что это классно, у меня возникает вопрос»
Знаменитая телеведущая и медиаменеджер рассказала «КП» о том, почему не стоит изолировать человека от общества из-за сексуальной ориентации и почему не одобряет реакцию Хабиба Нурмагомедова на «обнаженку»
Почему оправдательных приговоров в судах России меньше, чем при Сталине
После скандальных историй - сначала с журналистом Голуновым, а затем и с актером Устиновым - стало ясно: в России нужно менять работу судов и силовиков. Но как это сделать? Об этом мы в эфире Радио «КП» спросили публициста Георгия­ Бовта
Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!
За последние пару месяцев начало действовать много новшеств, связанных с квартирами и дачами. Разъяснить, что к чему, к нам на Радио «КП» приехала глава Росреестра Виктория Абрамченко
Алексей Волин: Если чиновника сокращают, значит - он хорошо поработал и поэтому в нем больше не нуждаются
Так - довольно своеобразно! - замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России откликнулся на планы Минфина уменьшить аппарат госслужащих [аудио]
Новости 24
Тюменские автоинспекторы взяли под особый контроль пешеходные переходы
Годовалый малыш травмировался в ДТП по вине пьяного тюменца
На сочинском форуме современной журналистики представили тюменский проект репортажного фото
Тюменке ограничили свободу из-за наезда на пешехода
Тюменцы осквернили могилы ради выпивки
Не понравилось поведение: тоболяки устроили кулачные бои в кафе
Тюменское озеро Алебашево хотят изменить за два года
Хотел весело отметить день рождение друга: тюменцу дали пять суток за кражу виски
Есть пострадавший: в тюменской многоэтажке горела квартира
Продала героин знакомой: тюменка села на двенадцать лет за сбыт наркотиков
Проникся проблемой: влюбленный тюменец выплатил пятимиллионный долг своей девушки
Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ньютон» в Тюмени
Тюменские следователи разберутся в конфликте между врачами и родственниками умершего, устроившими скандал в больнице
В Тюменской области почтят память Бориса Щербины
Ревнивый тюменец побил сожительницу прямо в банке
Тюменская православная гимназия выиграла конкурс на лучшее озеленение пришкольного участка
На улице Республики в Тюмени с утра отключат светофоры
Погода на 23 сентября в Тюмени: пасмурно и холодно
Ольга Кузнечевских пожелала участникам Губернаторской школы успешной реализации проектов
Генеральный консул ФРГ Матиас Крузе посетил Тюменскую область с рабочим визитом