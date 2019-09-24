В тюменском Сквере Гимназистов высадят деревья

Ежегодно в Тюмени высаживают тысячи деревьев в скверах и парках, в надлежащий вид приводят и уже существующие «зеленые уголки». Об этом заявил глава города Руслан Кухарук. Только в этом году в рамках мероприятий, направленных на озеленение города, будет высажено порядка 9 тысяч деревьев и около 5 тысяч кустарников.

В 2019 году Тюменская область празднует 75-летие с момента образования. Журналисты Комсомольской Правды совместно с партнерами решили внести свой вклад в озеленение города и привести уже имеющийся Сквер Гимназистов в порядок, точечно досадив деревья в пустых местах и там, где зеленые насаждения погибли. Начало акции, которая проводится при поддержке Управы Ленинского административного округа администрации г. Тюмени, запланировано на 15 часов 27 сентября.

Экологи называют конец сентября - начало октября лучшим времени для посадки, потому что после летней активной вегетации деревья входят в состояние покоя и легче переносят переезд из питомника на постоянное место жительства. Кстати, крупномерные саженцы деревьев - яблони, рябины и ели, которые украсят этот уголок Тюмени, приедут с полей Тюменской озеленительной кампании.

Для справки: Сквер Гимназистов располагается на пересечении улиц Холодильная и 50 лет Октября. Свое название он получил благодаря соседству с гимназией № 12, и тематика проекта его реконструкции была выдержана соответствующая: детство, школа, просвещение. Торжественной открытие сквера после комплексного благоустройства состоялось в сентябре 2016 года.

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