В наглую впаривают: тюменцы возмущены нововведением в городском парке

Горсад Тюмени решил помочь отдыхающим весело и удобно провести время на аттракционах за их же счет. По непонятной причине кассиры перестали выдавать бумажные билеты на развлечения, заменив их пластиковыми картами, стоимость которых, почему-то обязаны оплачивать посетители парка. Возмущенные горожане вылили свое мнение в соцсетях по этому поводу. Так, во ВКонтакте в группе «ЧС Тюмень» появился пост следующего содержания:

- Что за новая фишка в нашем "дорогом" горсаду? В кассах впаривают (по другому не назвать) карту клиента за 50 руб, причём прям в наглую пробивают её вместе со стоимостью билета. Билетов якобы бумажных нет, берите карту. Нет ну вы карты выпустили, так Дарите тогда, или по цене себестоимости отдавайте, рублей за 5, почему нет альтернативы? Почему не выдать просто чек или бумажный билет как раньше? Аттракционы и так стоят не дёшево и не делятся на детский и взрослый как в других городах, чувствуешь себя обманутым клиентом (орфография и пунктуация сохранены ред.), - пишет тюменка.

Горожане отмечают, что да, с картой, конечно удобнее. Ее можно пополнять и не стоять в очереди у касс, а сразу идти на аттракцион. Только вопрос не в этом, а в том, что людям пробивается без уведомления дополнительная услуга за их же счет. При этом кассиры не рассказывают, что карту можно вернуть вместе с оплаченными деньгами. Да и возврат, как оказалось, не всегда возможен.

- Я с дочкой пошел гулять и в парке на батуте 5 мин захотела попрыгать. Стоит это удоволиствие 5 мин - 200руб. с картой. Я уточнил у кассира карту можно вернуть, мне ответили отказом. Это про то, что некоторые говорят о возврате ее (орфография и пунктуация сохранены ред.), - комментирует Владимир. Мужчина уверяет, что у него накопилось уже семь карт.

Так выглядит карта. Фото из соцсети ВКонтакте

- Просто взяли и пробили, и отдали. У нас очень много продавцов и кассиров, которые не объясняют, а делают и из-за этого получаются недопонимания и конфликты. Сдать обратно её никто не предложил в кассе, и зачем она мне нужна, карты в принципе не ношу с собой, все в приложении, а в приложении она не читается, т.е. если я просто иду мимо и хочу прокатиться на колесе, я должна каждый раз брать карту в кассе. Когда знаю сколько стоит производство этих карт понимаю, что нагревают на дурака нас в парке этом, - добавляет еще одна тюменка.

Корреспондент «Комсомольской правды-Тюмени» обратилась за комментарием к представителю Горсада по телефону. На что там был получен ответ, что за комментариями следует обращаться в понедельник с официальным запросом на электронную почту. А далее сотрудник Горсада и вовсе начал долгий спор по поводу желтушности прессы и не умеющих читать горожанах. По его словам, у касс напечатана информация по поводу этих самых карт. На вопрос «КП» почему кассиры молча пробивают в чеке стоимость карты и не разъясняют горожанам, как ее можно вернуть, внятного ответа получено не было. Также он добавил, что сейчас выходные дни и писать однобокое возмущение тюменцев не стоит.

К сведению сотрудника Горсада добавим, что сегодня городской парк культуры и отдыха работает, как работают и кассы, где молча пробиваются карты «развлечений» для клиентов.