Мы успеем рекордам наши гордые дать имена

Обучение по программе WorldSkills проходит во всех регионах России. В этом году обучение пройдут 25 000 слушателей. Все они - представители старшего поколения, готовые учиться, чтобы стать востребованным и перспективным на рынке труда.

Валерий Медведев до того, как стать слушателем курсов по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», а) работал в общепите, б) весил 110 килограммов. Но однажды решил радикально поменять всё. Начал вести активный образ жизни, да так втянулся, что не только вес сбросил, но и кардинально изменил карьеру. Узнав о программе переподготовки от знакомых и преподавателей Западно-Сибирского государственного колледжа (на его базе идет обучение), долго не думал.

- Три месяца учебы были замечательными, - рассказал Валерий, - преподаватели-практики прекрасны. Мы отучились, разработали свои программы и сдали их на практическом экзамене. Так я стал консультантом и уже открыл несколько спортклубов.

Сейчас у Валерия в Тюмени три клуба. Намерен открыть еще двадцать точек, причем не только в России, но и за рубежом. Во всех он намерен реализовать свою программу, разработанную на курсах и включающую занятия спортом, психологическую поддержку, корректировку питания. К накопленным за жизнь знаниям добавить только что полученные навыки.

- Всегда, когда берешься за новое, не просто страшно, а очень страшно, - говорит Валерий. - Я перешел из сервиса в спорт, да еще и в возрасте. Но избавиться от страха помогла поддержка преподавателей. В любой отрасли, где бы ни работал человек, всегда есть возможность вырасти над собой, есть множество вариантов, где можно себя применить. И возраст тут, как говорится, «дело шестнадцатое».

Как рассказали в колледже, обучением предпенсионеров занимаются опытные мастера производственного обучения и эксперты демонстрационного экзамена, завершающего курс. Оценивают результат независимые эксперты, уровень знании , умении и навыков выпускников определяется в соответствии с международными требованиями.

В обучении преподаватели основной упор делают на практику. Финальный экзамен - тоже практический.

Регистрация желающих проходит на сайте 50plus.worldskills.ru. Там можно ознакомиться со списком компетенций, выбрать интересующую и пройти предварительное тестирование. Программа предоставляет выбор из 119 компетенций, но непосредственно в Тюменской области пока можно обучиться 18-и из них в шести учебных заведениях.

Фото предоставлено героем публикации.

СПРАВКА «КП»

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». По итогам обучения выдается соответствующий документ, а также «Скиллс-паспорт» — новый на рынке труда, но уже признанный ведущими работодателями страны сертификат.

Программа бесплатна. Каждый может пройти обучение один раз за период реализации программы.

В 2019 году участвовать в программе могут женщины 1964-1968 годов рождения и мужчины 1959-1963 годов рождения, а также люди, имеющие право на досрочную пенсию,

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».