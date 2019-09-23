«Отчаянные домохозяйки»: Водонаева показала трогательное фото с мамой на розовой кухне

Модель из Тюмени, экс-участница «Дома-2», телеведущая, а ныне автор книг Алёна Водонаева поделилась со своими подписчиками трогательным фото с мамой. Кадр сделан для кулинарного сборника «Мамин торт», который Алёна написала совместно с Ларисой Водонаевой.

- Фото из книги и наша волшебная кухня в доме. С одной стороны, очень жаль его продавать – там все делалось с учётом «на всю жизнь». Но моя семья, да и я сама – это «Бременские музыканты». Родителям надоел московский климат, вечно затянутое серое небо, и они хотят жить у моря. А мне одной дом не нужен, я не хочу жить в доме. Пока. И не хочу за ним следить. Мне достаточно ответственности и без дома, поэтому немного жаль… Династию «Бременских музыкантов» стабильно продолжаю. Я ведь тоже переехать хочу, - написала Алёна на своей страничке в социальной сети.

Пользователи восхитились кадром из «Маминого торта» и забросали тюменскую диву восхищёнными комментариями. Большинство из них касались именно мамы, фотографиями которой Алёна нечасто публикует в соцсетях.

- Мама в прекрасной форме! Сразу понятно, в кого Алена такая. Поздравляю с выпуском книги!

- Красавицы! Алена, у Вас отличная генетика по маме.

- Это Мама??? Конечно, извиняюсь, но на этом фото мама выглядит круче, чем Алёна.

- Мама у вас прям Бри Ван де Камп (рыжеволосая героиня из «Отчаянных домохозяек», - прим. ред.). И хорошая хозяйка, и автор поваренной книги.

Алёна с мамойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, пользователи поинтересовались у Водонаевой, как к своим годам мама «не наела второй подбородок»?

- Она никогда не ест после 20:00. Не пьёт алкоголь и порции правильной еды небольшие. Сладкое ест, - рассказала девушка.

Чтобы не быть голословной по поводу кулинарных способностей мамы, Алёна выложила видеоролик с созданием фирменного «медовика» - да такого, что «можно руки съесть».

alenavodonaeva Мама Алёны Водонаевой готовит "медовик"

- Мама замужем за папой уже 38 лет. Вместе с ним она ещё дольше. С 7 класса вместе. Я, конечно, не хочу проводить никаких параллелей между мужчиной и его желудком (у меня немного другие параллели) Но то, что мой отец каждый день сколько я себя помню, бежал домой после работы и всегда ужинал дома - факт! Мама умеет. И мама поделилась всеми своими секретами. Я ее немножко уговаривала в начале, т.к. она очень стеснялась заходить в книжный мир и скромно говорила: «Да что здесь такого? Готовить умеют все!». Нет, не все и не так! – поделилась Алёна.