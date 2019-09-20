Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 21 и 22 сентября 2019

Через несколько часов закончится эта рабочая неделя и Тюмень ринется праздновать долгожданные выходные. Помимо многочисленных ресторанов и кафешек, где можно хорошо отдохнуть, в субботу и воскресенье для горожан организуют массу интересных мероприятий. Каких? Читайте в нашем материале.

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ

«Орган сквозь века»

Органный концерт. Фото: VisitTyumen

В Католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в 19 часов сегодня открывается новый концертный сезон, и первой органисткой станет музыкант из Казани Мария Каневская. Девушка обучается в Казанской консерватории у выдающихся музыкантов - Рэма Урасина (фортепиано) и Рубина Абдуллина (орган). В 2019 году она заняла III место на Всероссийском молодежном конкурсе органистов в Саратове.

Стоимость: 300 рублей (рекомендуемая сумма пожертвований на входе). Места нужно забронировать заранее по телефону: 8-905-826-85-21 (смс, вайбер, вотцап, телеграм). В сообщении укажите дату концерта, фамилию и количество желаемых мест. В ответ вам пришлют подтверждение брони.

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ

Выступление Дениса Соболева

Выступление Дениса Соболева. Фото: VisitTyumen

В ресторане Koster (ул. Ленина, 54В) в 20 часов состоится сольное выступление участника проекта «Песни на ТНТ» Дениса (Дэна) Соболева. Гостей ждут песни, танцы и насыщенная развлекательная программа.

Стоимость: 1000 рублей/чел. (депозит), бронь по телефону: 561-222.

«Димитриевская суббота»

Димитриевская суббота. Фото: VisitTyumen

Юбилейный 25-й молодёжный военно-патриотический фестиваль «Дмитриевская суббота» стартует в 17 часов на площади у Храма во имя святого благоверного князя Димитрия Донского (ул. Республики, 150/1). По традиции программа будет включать в себя комплекс мероприятий, которые пройдут в регионе по 2 ноября включительно. Впервые в истории «Дмитриевской субботы» приглашены вокалисты из стран ближнего зарубежья, так что теперь фестиваль обрёл статус международного.

Помимо торжественного открытия, в субботу состоится молодежная патриотическая акция «Свеча», приуроченная к празднованию Дня воинской славы России - победы русских войск в Куликовской битве. В 19 часов в зале ТГАКИСТ (ул. Республики, 2) пройдёт концертная программа с участием лауреатов прошлых лет.

Стоимость: бесплатно

Фестиваль «Наследники Ермака»

Фестиваль "Наследники Ермака". Фото: eventsinrussia.com

Под Тобольском на историческом месте, где прошло решающее сражение казачьего отряда Ермака с воинами хана Кучума, состоится фестиваль «Наследники Ермака». В программе мероприятий - смотр-конкурс творческих коллективов, отдельных исполнителей и мастеров декоративно-прикладного творчества по номинациям «Вокал», «Художественное слово», «Хореография» и «Декоративно-прикладное искусство». Начало – в 14 часов.

Стоимость: бесплатно.

«Оно»

Клоун Оно. Фото: Кинопоиск

В Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4) в 22 часа состоится показ фильма ужасов «Оно» 1990-го года выпуска с Тимом Карри, Джоном Риттером и Гарри Андерсоном в главных ролях. Первая экранизация романа Стивена Кинга заставила целое поколение бояться клоунов. Ремейк картин смог взять установленную предшественником планку, но переплюнуть клоуна Пеннивайза в исполнении Тима Карри вряд ли удалось.

Стоимость: депозит 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре. Подробности по телефону: +7-922-042-00-26

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

Интенсив по правополушарному рисованию

Интенсив по рисованию. Фото: vk.com/event183974764

«Открой в себе художника» – интенсив по правополушарному рисованию – состоится с 11 до 17 часов по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 43 (район сквера Комсомольский; вход со двора, 2 этаж, кабинет 207). При помощи простых и понятных техник его участники напишут 10 работ гуашью и получат несколько полезных навыков.

Стоимость: 2 тысячи рублей (все материалы включены), запись по телефону: 8-905-826-86-52 ( Viber/WhatsApp/Telegram).

Осенины в музее крестьянского быта

Осенины в музее крестьянского быта. Фото: VisitTyumen

В Музее крестьянского быта (34 км Ирбитского тракта (д. Насекина), ул. Центральный дом, 7) в 12, 14 и 16 часов будут отмечать древний праздник прощания с летом и встречи осени – осенины. На Руси в этот день молодёжь приходила в гости с родным и знакомым, чтобы встретить новое лето, а потом отправлялись в церковь. Проводили и обряд похорон тараканов и мух, которые надоели людям за лето. Девушки одевались в лучшие одежды и сами хоронили насекомых. Чтобы посмотреть на этот обряд – приходите на Осенины!

Стоимость: взрослый - 500 руб., детский - 250 руб., предварительная запись по телефону +7 (912) 390-42-16 обязательна.