В индустриальном парке «Боровский» открылся завод энергетического оборудования

На площадке индустриального парка «Боровский» сегодня, 19 сентября, открылся новый завод энергетического оборудования «ЭнергоТехСервис».

Компания занимается сборкой и капремонтом блочно-модульных газовых электростанцийФото: Алексей КОСЕНЧУК

Предприятие занимается сборкой и капитальным ремонтом блочно-модульных газовых электростанций и является официальным дистрибьютером, сервис-провайдером в России линеек газопрошневых установок Jenbacher и Waukesha компании INNIO. Вместе с директором предприятия Александром Свергиным и президентом INNIO Карлосом Ланге в открытии принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Моор на открытии заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- История создания завода тесно связана с Тюменским нефтегазовым форумом. Два года назад на мероприятии было подписано соглашение о создании производства. – рассказывает Александр Викторович. – Дело сделано и, спустя два года, мы открываем современный завод. Реализация проекта не могла быть возможной без иностранных партнёров мирового производителя газовых двигателей. Я уверен, что дела у компании будут идти хорошо, и планы о строительстве второй, третьей и четвёртой очереди завода будут реализованы. Правительство Тюменской области окажет всю поддержку в реализации этого проекта. Мы ценим ваше доверие и то, что вы вкладываете средства в нашу нефтегазовую отрасль.

Новое производствоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Директор предприятия Александр Свергин отметил, что открытие завода – новый этап в развитии компании. По его словам, огромную помощь в реализации инвестиционного проекта оказало правительство Тюменской области, департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Агентство инфраструктурного развития региона. Отдельную благодарность он выразил губернатору Александру Моору.

Объём инвестиций составил почти 1,5 млрд рублейФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В Тюменской области создан благоприятный инвестиционный климат. Площадка индустриального парка «Боровский» - идеальное место для ведения бизнеса. Здесь созданы все условия: развивайся и работай! На этом мы не будем останавливаться и будем дальше развиваться, как развивается нефтегазовая отрасль Тюменской области. Перспективы у нефтяной отрасли огромные, и мы должны ими пользоваться, - отметил Александр Свергин.

Площадка заводаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В свою очередь, президент компании INNIO Карлос Ланге поблагодарил Александра Моора за помощь в создании нового производства и отметил, что предприятию будет комфортно работать на тюменской земле. Финалом мероприятия стало подписание протокола о намерениях между директором завода Александром Свергиным и Карлосом Ланге.

КОНКРЕТНО

- Объём инвестиций в недвижимое имущество и строительно-монтажные работы составил 150 миллионов рублей, в оборудование (газопоршневые генераторные установки для арендного парка) – 1,3 млрд рублей (первая очередь)

- количество созданных рабочих мест – 30 (первая очередь), после реализации трёх очередей – 60.