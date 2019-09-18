Часов не наблюдал: африканец от любви к девушке из Тюмени потерял счет времени и нарушил закон

Житель Объединенных Арабских Эмиратов Мохамед познакомился с тюменкой Анастасией (имена изменены ред.) в соцсетях. После бурной переписки с сибирской красавицей араб решил увидеть воочию Настю и место, где она живет. Горячий африканец заказал разовую визу, прилетел в Тюмень и забыл о времени.

Счастливые часов не наблюдают

Полтора месяца счастья, прогулок по тюменской набережной, посиделок в уютных кафе, куча селфи на фоне Моста влюбленных пролетели, как один день. Трудности в общении у пары не возникало. На косноязычие сейчас приходят умные гаджеты и онлайн-переводчики. Мохамед забыл о времени, и о том, что срок визы имеет свойство заканчиваться. В один из дней, когда влюбленная парочка прогуливалась по Тюмени, их задержал отряд полиции. У иностранца стражи порядка проверили документы и выяснили, что виза мужчины давно просрочена, а значит, он является нарушителем. Полицейские тут же составили административный протокол и африканцу выписали штраф за нарушение сроков пребывания иностранным гражданином в России.

В пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмени» рассказали, что житель ОАЭ, изъясняясь на арабском языке с помощью онлайн переводчика, сообщил стражам порядка, что за временем не следил, и жил, как человек Мира. Позже Ленинский районный суд признал иностранного гражданина виновным.

Пара улетела в город Шарджа. Фото с сайта pixabay.com

Анастасия и Мохамед покинули пределы России вместе

После вынесения приговора суда влюбленная тюменка сама оплатила штраф за своего гостя. Мохамеду вынесли постановление – покинуть пределы России немедленно. За нарушение правил пребывания в России жителю Африку долго не выдадут новую визу, а потому пара приняла единственное, на их взгляд, верное решение – улететь в Объединенные Арабские Эмираты вместе.

Добавим, что сегодня, 18 сентября Мохамед празднует свой 28 день рождения в городе Шардж (ОАЭ) вместе с тюменской красавицей Настей. О том, планирует ли девушка возвращаться в родной город, влюбленные пока умалчивают.