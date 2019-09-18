2019-09-18T11:59:37+03:00
Общество

Спящие ячейки экстремистов обнаружены в большой Тюменской области

Самыми многочисленными экстремистами являются «Свидетели Иеговы»*(* запрещена в России)
Алена Кульмухаметова
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Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег ИльиныхНачальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных
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Тюменская область, ХМАО и ЯНАО вошли в список регионов России, где выявлены спящие ячейки экстремистов. Об этом рассказал начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных в журнале «Полиция России».

В число «опасных» регионов вошли Ставропольский, Краснодарский и Красноярский края, Москва, Астраханская, Владимирская, Московская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Тюменская области, Югра, Ямал, республики Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария и Чечня.

Экстремисты планировали терракты в Тюмени

«Тюменская матрешка» выделилась не зря. Тюменцы хорошо помнят контртеррористическую операцию в ночь с 12 на 13 апреля 2019 года. Два приверженца «Исламского Государства»* (ИГ* запрещена в России) планировали теракты в общественных местах города. Правоохранители вовремя вышли на террористов. Преступники засели в частном доме в районе Маяка, и на предложение сдаться - открыли стрельбу. Во время перестрелки они были уничтожены.

Напомним, операция проводилась глубокой ночью на окраине города в границах улиц Новоселов, Магнитогорской, Локомотивной и Федерации, расположенных в Калининском административном округе Тюмени. Район на это время был оцеплен, население эвакуировано. После ликвидации преступников, правоохранители обнаружили на месте их гибели оружие и запрещенную литературу.

Ячейку "Свидетелей Иеговы"* (* запрещена в России) разоблачили в Сургуте

Не менее громкий случай произошел в Сургуте (ХМАО). Там силовики задержали 15 приверженцев секты «Свидетели Иеговы»* (Организация "Свидетели Иеговы"* запрещена в России). Допросы и обыски по месту их жительства проведены 15 февраля 2019 года. Один из «иеговистов» оказался сотрудником МЧС.

Отметим, что самыми многочисленными экстремистами в нашей стране являются «Свидетели Иеговы», которые решением Верховного суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года признаны экстремистской организацией и запрещены.

По словам Олега Ильиных, за первое полугодие 2019 года выявлено 14 фактов организации экстремистского сообщества и 90 фактов организации деятельности подобных структур.

Как показывает практика, большинству экстремистов радикальные идеи были внедрены в сознание через тематические сайты сети Интернет.

Основная масса подобных преступлений выявлена силовиками во время профилактической работы.

В вопросах противодействия экстремизму и терроризму выстроена эффективная система взаимодействия между правоохранительными органами и органами исполнительной власти на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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