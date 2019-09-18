2019-09-18T10:51:12+03:00
Экономика

Губернатор Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум

Мероприятие проходит в Тюменском технопарке [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Губернатор Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум. Фото: Даниил СавиныхГубернатор Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум. Фото: Даниил Савиных
Изменить размер текста:

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум, который проходит в эти минуты в Технопарке. На торжественной церемонии открытия глава региона отметил, что с каждым годом интерес к мероприятию со стороны промышленников, нефтяников, госслужащих и посетителей растёт. За десять лет ТНФ-2019 посетили свыше 20 тысяч человек, причём в 2019 году на него зарегистрировалось рекордное количество участников – 3267 человек. Участников ждёт более 30 площадок, включая панельные совещания и технологические дни с конкретными предложениями.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

– Тюменский нефегазовый форум – результат совместной работы правительства Тюменской области, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства энергетики РФ, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, – отметил Александр Моор. – Надеюсь, общение на площадках форума и в его кулуарах позволит найти ответы на сложные вопросы, обсудить будущее нефтегазовой отрасли и наладить деловые контакты.

Губернатор также познакомил гостей с одним из локомотивов роста экономики региона - промышленностью. По его словам, за последние десять лет индекс промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза.

- Доля промышленности в структуре формируемой валовой добавленной стоимости увеличилась, и в 2017 году составила 35% против 9%. Наш регион – на втором месте среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства за последние 10 лет. Объём инвестиций в основной капитал в 2018 году составил более 380 млрд, что на 21% выше уровня 2017 года, - привёл цифры Александр Моор. – Значительный вклад в развитие промышленности внесли: нефтегазохимия, нефтепереработка и нефтегазовое машиностроение.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин признался, что рад снова присутствовать на ТНФ, но теперь в другом качестве (ранее – губернатор ЯНАО, - прим.ред.).

ТНФ-2019. Фото: Даниил Савиных

ТНФ-2019. Фото: Даниил Савиных

И ОБ ЭСКПОНЕНТАХ

Перед пленарным заседанием Александр Моор посетил выставку инновационных разработок и технологий в области ТЭК, которая расположилась в специально выстроенном шатре. Инновационные продукты и технологии характеризуют потенциал нефтяной и газовой промышленности России.

Благодаря использованию территории перед входом в технопарк, выставочная площадь в этом году увеличена в два раза, до 2 тысяч квадратных метров. Экспонентами выставки стали более 30 предприятий ассоциации машиностроителей Тюменской области, инновационных компаний Фонда «Сколково» и резидентов Тюменского технопарка.

В их числе: «РЕСМАН РУС» (поставщик беспроводных систем мониторинга скважин для разработки месторождений), «Импекс Электро» (разработка, изготовление и поставка кабельно-проводниковой продукции), «ЭнергоТехСервис» (модульные газопоршневые электростанции), НИПИ «Нефтегазпроект» (проектирование комплексного обустройства нефтегазовых месторождений), «СИБУР», «Сургутнефтегаз», «Техноавива-Тюмень» (производство спецодежды и обуви), «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «СибБурМаш» и многие другие.

Осмотр выставки. Фото: Даниил Савиных

Осмотр выставки. Фото: Даниил Савиных

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум – 2019 проходит в Технопарке с 17 по 19 сентября. В программе – различные форматы работы в рамках деловой программы и выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Подробнее о ТНФ-2019 можно узнать на официальном сайте. Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», для участников приготовили немало сюрпризов.

Пленарная сессия Будущее газовой отрасли #ТНФ2019.Пленарная сессия Будущее газовой отрасли Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Партнеры: Boston Consulting Group Тюменский нефтегазовый форум https://oilgasforum.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк
Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ