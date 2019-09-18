Губернатор Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл X Тюменский нефтегазовый форум, который проходит в эти минуты в Технопарке. На торжественной церемонии открытия глава региона отметил, что с каждым годом интерес к мероприятию со стороны промышленников, нефтяников, госслужащих и посетителей растёт. За десять лет ТНФ-2019 посетили свыше 20 тысяч человек, причём в 2019 году на него зарегистрировалось рекордное количество участников – 3267 человек. Участников ждёт более 30 площадок, включая панельные совещания и технологические дни с конкретными предложениями.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

– Тюменский нефегазовый форум – результат совместной работы правительства Тюменской области, Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства энергетики РФ, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, – отметил Александр Моор. – Надеюсь, общение на площадках форума и в его кулуарах позволит найти ответы на сложные вопросы, обсудить будущее нефтегазовой отрасли и наладить деловые контакты.

Губернатор также познакомил гостей с одним из локомотивов роста экономики региона - промышленностью. По его словам, за последние десять лет индекс промышленного производства в Тюменской области вырос в три раза.

- Доля промышленности в структуре формируемой валовой добавленной стоимости увеличилась, и в 2017 году составила 35% против 9%. Наш регион – на втором месте среди субъектов РФ по темпу роста промышленного производства за последние 10 лет. Объём инвестиций в основной капитал в 2018 году составил более 380 млрд, что на 21% выше уровня 2017 года, - привёл цифры Александр Моор. – Значительный вклад в развитие промышленности внесли: нефтегазохимия, нефтепереработка и нефтегазовое машиностроение.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин признался, что рад снова присутствовать на ТНФ, но теперь в другом качестве (ранее – губернатор ЯНАО, - прим.ред.).

ТНФ-2019. Фото: Даниил Савиных

И ОБ ЭСКПОНЕНТАХ

Перед пленарным заседанием Александр Моор посетил выставку инновационных разработок и технологий в области ТЭК, которая расположилась в специально выстроенном шатре. Инновационные продукты и технологии характеризуют потенциал нефтяной и газовой промышленности России.

Благодаря использованию территории перед входом в технопарк, выставочная площадь в этом году увеличена в два раза, до 2 тысяч квадратных метров. Экспонентами выставки стали более 30 предприятий ассоциации машиностроителей Тюменской области, инновационных компаний Фонда «Сколково» и резидентов Тюменского технопарка.

В их числе: «РЕСМАН РУС» (поставщик беспроводных систем мониторинга скважин для разработки месторождений), «Импекс Электро» (разработка, изготовление и поставка кабельно-проводниковой продукции), «ЭнергоТехСервис» (модульные газопоршневые электростанции), НИПИ «Нефтегазпроект» (проектирование комплексного обустройства нефтегазовых месторождений), «СИБУР», «Сургутнефтегаз», «Техноавива-Тюмень» (производство спецодежды и обуви), «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «СибБурМаш» и многие другие.

Осмотр выставки. Фото: Даниил Савиных

Напомним, Тюменский нефтегазовый форум – 2019 проходит в Технопарке с 17 по 19 сентября. В программе – различные форматы работы в рамках деловой программы и выставка инновационных технологий и разработок в области ТЭК. Подробнее о ТНФ-2019 можно узнать на официальном сайте. Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», для участников приготовили немало сюрпризов.