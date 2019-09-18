«Все не то, чем кажется»: спецпроект 5-й Уральской индустриальной биеннале открылся в Тюмени

В Тюмени открылся специальный проект пятой Уральской индустриальной биеннале «Все не то, чем кажется». Свои работы представили 35 художников Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Тагила и других городов России.

Торжественное открытие выставки состоялось накануне, 17 сентября, в музейном комплексе имени И. Я. Словцова. Как отметила комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова, этой второй опыт организации спецпроекта в Тюмени. Первую выставку в рамках Уральской индустриальной биеннале тюменцы увидели в 2017 году.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова (в центре)Фото: Кира Санникова

- Это своего рода исследовательская лаборатория, в рамках которой участники ищут способы воплощения собственных миров, анализируя историческую, культурную, лингвистическую, археологическую составляющие жизни, - рассказал куратор специального проекта Владимир Селезнев.

Куратор специального проекта Владимир СелезневФото: Кира Санникова

Так, художественная группа из Москвы «Варьенье Организм» представили проект «Доброкоды. Тормошифры. Щекотексты». Это постеры, на которых напечатаны составленные из разных слов интересные фразы, а также вариации словотворчества. Рядом с инсталляцией находится стол, где лежат распечатанные постеры, и каждый зритель может взять понравившийся ему мини-плакат.

Инсталляция постеров от художественной группы из МосквыФото: Кира Санникова

Помимо иногородних авторов, на выставке также представлены произведения тюменских художников, создающие собственные мифологии. Некоторые из них основаны на самоощущении и саморефлексии. Сюда можно отнести работу Алексея Жуликова и его сообщество комикстистов.

«Плотность на сантиметр» - работа Алексея Жуликова и его сообщество комикстистовФото: Кира Санникова

Своего рода реконструкцию памяти о близком человеке можно увидеть в работе Александры Мельниковой и Сергея Кирьякова. А Константин Росликов в работе «Пустота, ничто и идея продолжения» воплотил свое видение особой тюменской эстетики «пустоты». Его работа представляет собой спиленные деревья, размещенные на гипнотизирующем фоне, который заставляет ощущать пустоту физически.

Работа тюменца Константина Росликова «Пустота, ничто и идея продолжения»Фото: Кира Санникова

Напомним, выставка «Все не то, чем кажется» организована в рамках крупнейшего международного художественного события в России - 5-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Она открылась 12 сентября и до 1 декабря проходит в Екатеринбурге и городах Уральского региона. Тема выставки этого года - «Бессмертие».

«Полное собрание сочинений» в кирпиче - работа Андрея Сайлова из МосквыФото: Кира Санникова

Тюменцы могут увидеть специальный проект начиная уже с сегодняшнего дня, 18 сентября до 17 ноября. Выставка будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 20:00.