«Мамин торт»: Алёна Водонаева и её мама «испекли» новую кулинарную книгу

Помните, не так давно экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева рассказывала о своей книге «Голая»? Прошло не так много времени с её выхода, как модель из Тюмени накатала ещё одно произведение, на этот раз «кулинарное». «Мамин торт» - именно так называется новая книга девушки, которую она написала в соавторстве со своей мамой Ларисой Водонаевой. В продаже издания ещё нет, но поклонники уже в предвкушении.

- Семейные ценности – это самое важное, что передали мне родители с самого детства. Я помню то ощущение, когда просыпаешься от запаха... мама делает торт. Тот самый, сметанник! Казалось бы, сколько прошло и сколько десертов и сладкого было, но есть вещи, которые не купить. Сметанник, в котором невероятно тонкие коржи, медовик, который можно съесть полностью за раз, безейный торт. Этой книгой мы с мамой хотели передать всю любовь и теплоту, которую хранили все эти годы. Ощущение семьи, нежности и той самой кухни, где тебя всегда обнимут и за чашечкой чая с тортом выслушают. И я очень надеюсь и верю, что это откликнется у вас прямо в сердце, - рассказала о своём новом проекте девушка.

«Бонусом» к книге, которую купят поклонники Алёны прямо в её инстаграме, станет «открытка любви» от теледивы и её матери.

- Мам, я тебя поздравляю с таким важным событием. Кто, если не ты, должен был подарить миру свою книгу самых вкусных десертов? – трогательно обратилась к матери девушка.

"Мамин торт" - новая книга Ларисы и Алёны ВодонаевыхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики Алёны тут же стали узнавать, как купить издание и где оно будет продаваться. Учитывая известность модели по всему миру, книгу уже планируют закупить подписчики из Англии, Украины и Казахстана.

- Не дождусь, большое спасибо за труд Вашей Мамы и Ваш! У нас много русскоязычных коллег, хотим заказать для всех как подарок на Новый Год! Благодарим! – поблагодарили Алёну подписчики.

- Много лет хотела узнать рецепт сметанника вашей мамы. Думаю, скоро угощу им своих домочадцев. Предзаказ оформила, - делятся пользователи Инстаграма.

Книга поступит в книжные и интернет-магазины уже в октябре.