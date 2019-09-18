2019-09-18T08:44:21+03:00
Звезды

«Мамин торт»: Алёна Водонаева и её мама «испекли» новую кулинарную книгу

Читатели узнают, как приготовить сметанник и медовик
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
«Мамин торт»: Алёна Водонаева и её мама «испекли» новую кулинарную книгу«Мамин торт»: Алёна Водонаева и её мама «испекли» новую кулинарную книгуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Помните, не так давно экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева рассказывала о своей книге «Голая»? Прошло не так много времени с её выхода, как модель из Тюмени накатала ещё одно произведение, на этот раз «кулинарное». «Мамин торт» - именно так называется новая книга девушки, которую она написала в соавторстве со своей мамой Ларисой Водонаевой. В продаже издания ещё нет, но поклонники уже в предвкушении.

- Семейные ценности – это самое важное, что передали мне родители с самого детства. Я помню то ощущение, когда просыпаешься от запаха... мама делает торт. Тот самый, сметанник! Казалось бы, сколько прошло и сколько десертов и сладкого было, но есть вещи, которые не купить. Сметанник, в котором невероятно тонкие коржи, медовик, который можно съесть полностью за раз, безейный торт. Этой книгой мы с мамой хотели передать всю любовь и теплоту, которую хранили все эти годы. Ощущение семьи, нежности и той самой кухни, где тебя всегда обнимут и за чашечкой чая с тортом выслушают. И я очень надеюсь и верю, что это откликнется у вас прямо в сердце, - рассказала о своём новом проекте девушка.

«Бонусом» к книге, которую купят поклонники Алёны прямо в её инстаграме, станет «открытка любви» от теледивы и её матери.

- Мам, я тебя поздравляю с таким важным событием. Кто, если не ты, должен был подарить миру свою книгу самых вкусных десертов? – трогательно обратилась к матери девушка.

"Мамин торт" - новая книга Ларисы и Алёны Водонаевых Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Мамин торт" - новая книга Ларисы и Алёны ВодонаевыхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики Алёны тут же стали узнавать, как купить издание и где оно будет продаваться. Учитывая известность модели по всему миру, книгу уже планируют закупить подписчики из Англии, Украины и Казахстана.

- Не дождусь, большое спасибо за труд Вашей Мамы и Ваш! У нас много русскоязычных коллег, хотим заказать для всех как подарок на Новый Год! Благодарим! – поблагодарили Алёну подписчики.

- Много лет хотела узнать рецепт сметанника вашей мамы. Думаю, скоро угощу им своих домочадцев. Предзаказ оформила, - делятся пользователи Инстаграма.

Книга поступит в книжные и интернет-магазины уже в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вдруг без лишних разговоров входит в интернет Киркоров: Как «заслуженные пенсионеры» нашей эстрады пытаются встроиться в молодежную реальность
Системные звезды эстрады и даже рокеры, выпуская новые клипы, экспериментируют с молодильными яблочками интернет-платформ в надежде продлить карьерный век [видео]
Новости 24
Тюменские подростки стали вдвое чаще совершать тяжкие преступления
Возможен град: МЧС предупредило тюменцев о приближающейся непогоде
В Тобольске подадут тепло в дома 19 сентября
Мигранты крали из тюменских супермаркетов одежду и продавали ее в интернете
Был в одних трусах: тюменский бизнесмен нагишом пытался угнать грузовик
Тюменец проиграл в казино украденные у местной газеты 36 миллионов рублей
Очевидцы сообщили о массовой драке у тюменского «Сити Молла»
В интернете появилось фото мужчины, ограбившего в Тюмени банк
Начала громко кричать: тюменец со шприцом напал на сотрудницу микрокредитной организации
Мама «сидела» в телефоне: подросток спас тонущего в тюменском фонтане мальчика
Счастливые часов не наблюдают: приставы выдворили из страны африканца, прилетевшего к тюменке
Тюменец украл устройство для проверки билетов и пользовался им как смартфоном
Тюменскую птицефабрику оштрафовали на 50 тысяч рублей за порчу земли
Помахала рукой: тюменскую пенсионерку, блуждавшую в лесу двое суток, нашли добровольцы
Тюменка вырвала из рук соседки сумку и убежала домой
В Тюмени автобусам №52, 65 и 76 добавят остановки
Погода на 18 сентября в Тюмени: пасмурно, но без осадков
В Тюмени обсудят меры господдержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
В Тюмени рядом с аквапарком полыхает строящееся здание
Тюменские прокуроры обсудили долги «СибНАЦа» перед своими работниками
В Тюменской области осудят заключенных, избивших охранников в СИЗО
Замначальника тюменской колонии оштрафовали за задолженность по госконтрактам
Схватил за шею, стал душить: тюменец чуть не убил любимую, вернувшуюся с попойки
Тюменка взяла в долг деньги и соврала, что не оформляла займ
Не могла поднести ложку ко рту: тюменские врачи провели пожилой пациентке уникальную операцию
Тюменские коммунальщики завершили монтаж теплотрасс в заречной части города
«Хоть бы не поймали»: тюменцы сочувствуют мужчине, который сегодня ограбил банк
В Тюменской области торжественно захоронят останки солдата ВОВ