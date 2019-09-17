2019-09-17T11:28:55+03:00
Экономика

«Покупайте тюменское!»: Александр Моор принял участие в Агропромышленной выставке в Екатеринбурге

Глава региона презентовал продукцию тюменских товаропроизводителей
Алексей КОСЕНЧУК
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Делегация региона презентовала потенциальным покупателям и партнерам качественную и вкусную продукциюДелегация региона презентовала потенциальным покупателям и партнерам качественную и вкусную продукциюФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Десятки тюменских производителей принимают участие в IX Межрегиональной агропромышленной выставке УФО, которая проходит в эти минуты в Екатеринбурге. Делегация региона презентовала потенциальным покупателям и партнерам качественную и вкусную продукцию - овощи, картофель, кондитерские изделия, рыбу, молочную продукцию. яйца и многое другое.

В мероприятии принял участие и губернатор Тюменской области Александр Моор. На своих страничках в социальных сетях глава региона рассказал, что, посещая такие мероприятия, видишь, насколько динамично развивается сельское хозяйство и насколько инвестиционно привлекательной становится отрасль.

- Одна из главных задач, поставленных Президентом в рамках национального проекта, - увеличить объёмы экспорта. Уверен, что выставка поможет нашим производителям расширить территорию поставок. Огромное спасибо нашим друзьям, Свердловской области, за радушный приём! С уважением отношусь ко всем производителям, но позволю себе сказать: покупайте тюменское! - написал Александр Моор.

Глава региона выразил уверенность, что выставка поможет тюменским производителям расширить территорию поставок Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона выразил уверенность, что выставка поможет тюменским производителям расширить территорию поставокФото: Алексей КОСЕНЧУК

Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда - Тюмень», экспозиция региона посвящена потенциалу Тюменской области в сфере производства и переработки сельскохозяйственного сырья и научных исследований. Также экспозиция познакомит партнёров с основными событиями региона - 75-летием Тюменской области и 60-летием ГАУ Северного Зауралья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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