2019-09-15T07:02:03+03:00
Общество

В Тюмени пройдёт мастер-класс по фигурной резке овощей и фруктов

Мероприятие состоится 19 сентября
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцы научатся фигурной резке по овощам и фруктамТюменцы научатся фигурной резке по овощам и фруктамФото: pixabay.com
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Тюменцев 19 сентября в 18:30 приглашают на мастер-класс по карвингу, который пройдет в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Спикером станет Зухра Нигматуллина, мастер по украшению блюд и праздничного стола из Тобольска. Она расскажет об истории карвинга и своем личном опыте, покажет, как при помощи обычного кухонного ножа вырезать цветы из овощей и фруктов. Материалы и продукты предоставят организаторы.

Мастер-класс входит в линейку сентябрьских встреч от мультицентра. Так, горожане уже рисовали натягиваемыми на доске нитями и учились арт-терапии. А 26 сентября пройдет заключительный воркшоп по созданию букетов из еды. За подробностями можно следить в группе во Вконтакте, регистрация по ссылке. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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