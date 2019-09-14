«Я не знала, что беременна»: тюменка неожиданно для себя родила ребёнка в гостях

28-летней тюменке впору сниматься во всемирно известном телешоу «Я не знала, что беременна». Дело в том, что 8 сентября, когда она была в гостях у родителей, её застигли… неожиданные роды. О беременности не знали не только её родители, но и сама роженица, которая проносила малыша под сердцем аж восемь месяцев.

Новоиспечённая мама произвела на свет богатыря весом 3 килограмма, который стал вторым ребёнком в семье. Спустя четыре минуты после рождения внука опешившая бабушка позвонила на станцию скорой помощи и рассказала диспетчерам, что роды были внезапными.

- У меня дочь приехала в гости и родила... Не пойму, как так произошло. Ребенок такой маленький, плачет, - рассказала женщина, не скрывая своего недоумения.

Через 9 минут на вызов прибыла машина скорой помощи о спецсигналами. Врач Евгения Заидова и фельдшер Данил Иванов осмотрели новорождённого и увидели, что пуповину бабушка перерезала самостоятельно, но не перевязала. Благо, к кровотечению это не привело. Врачи сделали всё, как надо, запеленали малыша и положили маме на живот. Тепло матери быстро согрело малыша.

- Перед транспортировкой в роддом мы стабилизировали состояние женщины, проведя ей противошоковую терапию. Ребенка дополнительно укутали в шерстяное одеяло, да еще и в спасательное изотермическое покрывало, расположив серебряной стороной внутрь, а золотистой — наружу, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» врач Евгения Заидова.

Врачи, которые приехали на вызов. Фото: пресс-служба станции скорой помощи

Как сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи, сейчас врачи перинатального центра готовят маленького пациента к выписке, скоро он с мамой окажется дома. Мальчик здоров.