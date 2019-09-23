2019-09-23T12:36:50+03:00
Общество

Власти рассказали, когда включат отопление в Тюмени в 2019 году

Тепло уже подали в социально значимые объекты: детские сады, школы и больницы [СХЕМА]
Вадим Бегун
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В Тюмени начали подключать отопление.В Тюмени начали подключать отопление.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени с сегодняшнего дня, 23 сентября, в домах начнут давать отопление. Включаться оно будет по специальной семидневной программе.

– Есть нормативные сроки, и на основании данных от синоптиков принимается решение о начале отопительного сезона: это если среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов в течение пяти дней. Запуск тепла начинается постепенно, по графику, который составлен теплосетевой организацией, – сообщил мэр города Руслан Кухарук.

По отчетам синоптиков, в Тюмени два дня (21 и 22 сентября) среднесуточная температура наружного воздуха составляла ниже 8 градусов Цельсия. В течение первых шести дней будет включено отопление во всех жилых домах города, на седьмой день запланировано включение отопления в нежилых зданиях.

Тепловая энергия в первую очередь поступит в микрорайоны, расположенные в непосредственной близости к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Далее теплоносителем обеспечат жилой массив заречной и центральной частей города. На завершающем этапе услуга «отопление» будет предоставлена потребителям Дома обороны, частного и промышленного секторов. Узнать дату включения отопления по конкретному адресу можно на сайте АО «УСТЭК».

Схема предоставлена УСТЭК.

Схема предоставлена УСТЭК.

Что делать, если тепло в дом не пришло?

Если в доме в назначенный 7-дневным графиком день не появилось отопление, потребителям следует выполнить следующую последовательность действий:

1 шаг: звонок в вашу управляющую организацию, ТСН, ТСЖ (номер телефона можно уточнить у вас в подъезде на стенде). Если проблему там знают и работают с ней, то ожидайте ее устранения в обозначенный срок.

Если вы живете в частном доме или вам ответили, что проблема связана не с внутридомовыми, а с подводящими тепловыми сетями, то:

2 шаг: звонок в единую теплоснабжающую организацию АО «УСТЭК» по телефонам: 38-62-00, 38-61-55. Если проблему знают и работают с ней, то ожидайте ее устранения в обозначенный срок.

Если проблема в обозначенный срок не решена, то:

3 шаг: звонок в Единый центр оперативного реагирования города Тюмени по телефону 45-15-20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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