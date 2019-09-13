Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 14 и 15 сентября 2019

По традиции пятничное утро «Комсомольская правда – Тюмень» открывает афишей на предстоящие выходные. 14 и 15 сентября 2019 года в городе пройдёт немало интересных мероприятий, которые обязательно порадуют и детей, и взрослых. Каких? Читайте в нашем материале.

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

«Питейные промыслы Тюмени»

Питейные промыслы Тюмени. Фото: VisitTyumen

Когда как не в пятницу посетить трёхчасовую автобусную экскурсию «Питейные промыслы Тюмени»? Она стартует в 18.30 от ул. Орджоникидзе, 59.

Во время «покатушек» участникам расскажут об истории появление алкогольных напитков, о том, где их изготавливали и продавали в нашем городе, и о том, как боролись с продажей алкоголя в городе. Также в программе запланировано посещение пивоваренного завода «Ермолаевъ», где расскажут и покажут все этапы получения пенного продукта. Конечно, не обойдётся без дегустации и подарка – фирменного стакана завода.

Стоимость: 1500 рублей, для бронирования билетов необходимо позвонить по телефону: 735-666.

«Служим Отечеству»

На набережной реки Тура в районе ул. Челюскинцев и Элеваторный взвоз пройдёт VIII региональная профессиональная выставка в сфере обороны и безопасности «Служим Отечеству». В течение двух дней с 10 до 20 часов гости смогут познакомиться с профессиональной деятельностью силовиков, примерить экипировку и снаряжения, а также детально рассмотреть виды спецтехники и оружия.

Здесь же можно пройти специализированное психологическое тестирование, которое применяется к соискателям должностей в различных ведомствах, и получить информацию о необходимых требованиях к кандидату. Большим сюрпризом станут показательные выступления силовиков.

Стоимость: бесплатно.

«Чайная феерия»

Чайная феерия. Фото: VisitTyumen

В ДНК «Строитель» (ул. Республики, 179) в 17 часов начнётся концертная программа «Чайная феерия», которая расскажет о традициях чаепития у разных народностей. Гости познакомятся с русскими, татарскими, кавказскими, белорусскими и украинскими традициями, узнают о чайных ритуалах в Азии и у народов Севера. Путешествие в мир чая будет сопровождаться выступлениями национальных творческих коллективов ДНК «Строитель».

Стоимость: бесплатно.

«Маленькое красное платье»

Маленькое красное платье. Фото: Кинопоиск

В «Fabric Bar» (ул. Молодёжная, 74/4) в 20 часов стартует показ комедийного мистического ужастика с нотками чёрного юмора «Маленькое красное платье». По сюжету картины, которая будет демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами, разведённая кассирша из местного банка заглядывается на красное платье. Оно выглядит привлекательным на витрине магазина, поэтому женщина решает его купить – мало ли, принесёт удачу и познакомит с мужчиной мечты? Но реальность оказывается мрачнее, и платье ей приносит лишь неудачи.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

Праздник урожая

Праздник урожая. Фото: VisitTyumen

В ДНК «Строитель» в 11 часов отметят праздник урожая «Семёнов день». Гости праздника встретят золотую осень по древним традициям предков, ведь Семёнов день был на Руси большим праздником. В этот день чествовали Солнце, прощались с летним теплом и встречали осень. Также с этого дня отсчитывали начало года.

Для тюменцев выступят фольклорные коллективы «Строителя»: ансамбль народной музыки «Сибирская забава» и ансамбль русской песни «Сударушка», детский ансамбль «Перванец-удалец», ансамбль белорусской песни «Сузорье», вокальный ансамбль украинской песни «Чаривницы» и многие другие. Здесь заработает осенняя ярмарка, пройдут народные гулянья, театрализованные представления, игры, забавы и многое другое. Можно будет полакомиться блюдами полевой кухни.

Стоимость: бесплатно.

Тур «Тобольск – все музеи за день»

Все музеи Тобольска за один день. Фото: VisitTyumen

У тюменцев появилась уникальная возможность увидеть все тобольские музеи за один день. В новую туристическую программу, кроме экскурсии по Кремлю и Абалакскому мужскому монастырю, включено посещение трёх музеев: Дворец Наместника, Тобольский тюремный замок, музей семьи Романовых. В цену включён трансфер и экскурсия по Нижнему Посаду Тобольска.

Стоимость: 2900 руб. – для взрослых, 2300 рублей – для детей. Подробности о туре можно узнать по телефонам: +7-905-826-35-20, +7(3452)69-21-59, +7-932-323-64-69.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

Десять лет страусиной ферме

День рождения страусиной фермы. Фото: VisitTyumen

Шоу африканских барабанов «ТАБО», выступление фольклорно-этнографического ансамбля «Шытыр-Шатыр», цирковое представление от студии «Сказочный мир» и показательные рыцарские бои от «Средневекового города» пройдут на праздновании 10-го дня рождения тюменской страусиной ферме (ул. Гагарина, 28с.2, Чикча).

На пюбилее, который пройдёт с 12 до 16 часов, можно будет погулять по ферме, пообщаться с животными, продегустировать страусиное яйцо, поучаствовать в творческих мастер-классах, пострелять из лука, принять участие в рыцарских сражениях, пофоткаться и посетить ярмарку тюменских мастеров.

Стоимость: билет для взрослых – 250 рублей, для детей до 14 лет – 150 рублей. Подробности по телефону: 7 (922) 267-44-90

Соревнования по мотокроссу

Соревнования по мотокроссу. Фото: VisitTyumen

На базе отдыха «Кулига Парк» (Ирбитский тракт, 32 км) пройдут соревнования в дисциплине «суперкросс». 10-20 мотоциклистов одновременно примут участие в заезде, поэтому за напряжённой борьбой будет очень интересно наблюдать! «Вишенкой на торте» станут пролёты мотоциклистов на высоте 5 метров и длиной до 15 метров. Все зрители будут находиться на естественном возвышении над трассой, поэтому всё будет видно.

Стоимость: бесплатно.

«Вечерний урбан»

Вечерний урбан. Фото: VisitTyumen

Любителей уличной культуры ждут на набережной реки Тура (у опоры моста Челюскинцев). Здесь пройдёт ивент «Вечерний урбан» (не путать с «Вечерним Ургантом»!), где все желающие смогут узнать о новых форматах в искусстве дворов и переулков и сделать снимки у стильных фотозон. В программе – комиксы, танцы, музыка, тату и вечерний концерт. Приходите!

Стоимость: бесплатно.

«Боль и слава»

Боль и слава. Фото: Кинопоиск

Завершить выходные можно в Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74/4), где в 20 часов пройдёт показ последнего на сегодня фильма Педро Альмодовара «Боль и слава». В главных ролях – Антонио Бандерасом и Пенелопа Крус. Главный персонаж картины – стареющий режиссёр Сальвадор, который несколько лет не снимает картины из-за проблем со здоровьем. Однажды он пересматривает один из своих первых фильмов и решает позвонить главному актёру, чтобы обсудить возможную презентацию отреставрированной версии. Эта встреча сулит необыкновенную цепочку интересных событий.

Да, фильм будет демонстрироваться на испанском языке с русскими субтитрами.

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.