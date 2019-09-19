2019-09-19T14:55:16+03:00
Общество

Делегация АО «Тюменнефтегаз» на юбилейном форуме в Тюмени

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - НК "Роснефть".Фото - НК "Роснефть".
Изменить размер текста:

В Тюмени прошёл десятый юбилейный нефтегазовый форум. Как и было заявлено накануне, почётными гостями мероприятия стали: министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и другие. В мероприятии принимала участие представители АО «Тюменнефтегаз» во главе с генеральным директором Владимиром Трубниковым, которые вошли в состав официальной делегации ПАО «НК «Роснефть».

Нефтяная компания «Роснефть» на мероприятии была представлена экспозицией, где были продемонстрированы новые цифровые разработки. Специалисты компании презентовали всем присутствующим образец новой интерактивной платформы мониторинга персонала, которая направлена на повышение производственной культуры и прозрачности технологических процессов, снижение рисков в области ПБОТОС. Эта программа позволит следить за состоянием здоровья персонала, соблюдением правил безопасности при выполнении работ на месторождении, а также сможет мониторить работу трубопроводного транспорта и подрядных организаций на любом опасном участке промысла.

Ещё одной технологичной новинкой порадовал стенд НК «Роснефть» – пожарным роботом, предназначенным для защиты взрывоопасных объектов. Наглядно была продемонстрирована работа данной технической новинки, что вызвало большой интерес участников мероприятия.

Делегация АО «Тюменнефтегаз» приняла участие в пленарных совещаниях и сессиях, посвященных технологическим вызовам при освоении Западной Сибири, инновационным решениям в энергосбережении, инновациям в геологоразведке, кибербезопасности и профессиям будущего: глобальные тренды и отраслевые рынки труда.

– Мероприятия подобного масштаба полезны для всех его участников. Это отличная возможность обменяться мнениями с экспертами и руководителями предприятий, обсудить актуальные проблемы в нефтегазовой отрасли и пути их решения, познакомиться с новыми разработками коллег и сервисных предприятий, – поделился своими впечатлениями генеральный директор Владимир Трубников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Лидер доверия потребителей - 2019» завершает прием заявок
Первая в России лига комедийной импровизации пройдет в Тюмени
Тюменцы могут записаться в любой музей региона с помощью приложения
В восьмидесяти тюменских многоэтажках отремонтируют крыши
Онлайн-конференция по вопросам выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки состоится в Тюмени
Преступник, сидящий в тюрьме, стал подставным директором тюменской фирмы
Молодую женщину сбили в центре Тюмени сегодня ночью
Тюменец снял все деньги с карты своего умершего знакомого
На Тюмень надвигается очень сильный ветер
Жителям улицы Широтной в Тюмени дали горячую воду
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
В Тюменской области проводили в последний путь красноармейца Назыра Баязитова
Писал непристойные сообщения: интернет-педофил осужден за переписку с тюменской девочкой
«Случай очень редкий»: тюменские врачи удалили женщине огромную опухоль
Можно ли в Тюмени выбрать жилье по мировым тенденциям в строительстве
Александр Моор: «Площадки ТНФ посетят более трех тысяч человек»
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
«Не верю!»: улицу Одесскую в Тюмени открыли для движения транспорта после ремонта
Фракция «Единой России» в тюменской областной думе увеличилась
Тюменка закрылась в своем авто, чтобы его не забрали за коммунальные долги
Дорогу к тюменскому аэропорту закроют на целый день
Сказал, что нашел: тоболяк получил условный срок за незаконный оборот наркотиков
Мед, мясо и молоко пытались незаконно провезти казахстанцы в Тюменскую область
Тюменка попалась на уловки мошенников, решив купить валенки в соцсетях