Делегация АО «Тюменнефтегаз» на юбилейном форуме в Тюмени

В Тюмени прошёл десятый юбилейный нефтегазовый форум. Как и было заявлено накануне, почётными гостями мероприятия стали: министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и другие. В мероприятии принимала участие представители АО «Тюменнефтегаз» во главе с генеральным директором Владимиром Трубниковым, которые вошли в состав официальной делегации ПАО «НК «Роснефть».

Нефтяная компания «Роснефть» на мероприятии была представлена экспозицией, где были продемонстрированы новые цифровые разработки. Специалисты компании презентовали всем присутствующим образец новой интерактивной платформы мониторинга персонала, которая направлена на повышение производственной культуры и прозрачности технологических процессов, снижение рисков в области ПБОТОС. Эта программа позволит следить за состоянием здоровья персонала, соблюдением правил безопасности при выполнении работ на месторождении, а также сможет мониторить работу трубопроводного транспорта и подрядных организаций на любом опасном участке промысла.

Ещё одной технологичной новинкой порадовал стенд НК «Роснефть» – пожарным роботом, предназначенным для защиты взрывоопасных объектов. Наглядно была продемонстрирована работа данной технической новинки, что вызвало большой интерес участников мероприятия.

Делегация АО «Тюменнефтегаз» приняла участие в пленарных совещаниях и сессиях, посвященных технологическим вызовам при освоении Западной Сибири, инновационным решениям в энергосбережении, инновациям в геологоразведке, кибербезопасности и профессиям будущего: глобальные тренды и отраслевые рынки труда.

– Мероприятия подобного масштаба полезны для всех его участников. Это отличная возможность обменяться мнениями с экспертами и руководителями предприятий, обсудить актуальные проблемы в нефтегазовой отрасли и пути их решения, познакомиться с новыми разработками коллег и сервисных предприятий, – поделился своими впечатлениями генеральный директор Владимир Трубников.