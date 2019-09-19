2019-09-19T14:55:16+03:00
Звезды

В древней столице Сибири сняли пародию на нашумевший трек Гуфа и Тимати

Видео пришлось по душе многим
Вадим Бегун
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Тоболяки сочинили песню о своем городе и его мэре.Тоболяки сочинили песню о своем городе и его мэре.Фото: Виктория Аввакумова
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Тоболяки снял клип-пародию на нашумевшее видео Гуфа и Тимати, которые пели о Москве. Александр Гафуров и Азат Ашербакиев решили не оставаться в стороне и сочинили песню о духовной столице Сибири.

«Это сибирский город, своя шкала контрастов, купеческое пиво по акции на кассе», – такими словами начинается уже прославившийся клип, который его авторы – Александр Гафуров и Азат Ашербакиев – выложили на хостинге «YouTube» и в паблике в социальной сети «ВКонтакте».

В песне тоболяки решили упомянуть нынешнего мэра города Максима Афанасьева. Если Тимати заявлял, что употребит в пищу бургер за здоровье главы Москвы Сергея Собянина, то сибиряки за здоровье Афанасьева на площади Жемчужины «хлопнут» стерлядку.

«Белокаменный кремль по России славится, к нам пришел новый мэр – дела поправятся», – читают в своем треке парни. В комментариях их тут же обвинили, что они «хайпят» мэра, но в основном местные жители остались довольны такой подачей. «Наконец-то что-то годное про Тобольск застелили», «понравилось, пока ничего лучше не видела, что-то в этом есть», – пишут горожане.

Соавтор текста Александр Гафуров в интервью корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» сообщил, что идея съемки такого клипа возникла спонтанно. Молодой человек рассказал, что многие хвалят видео, однако есть и те, кому трек по душе не пришелся. В социальной сети пародия за пятнадцать часов набрала уже свыше 33 тысяч просмотров.

Тобольск панама.Вадим Бегун

ИСТОЧНИК KP.RU

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