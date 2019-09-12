2019-09-12T06:25:55+03:00
Звезды

Тине Канделаки понравился тюменский кофе и дороги

Известный медиаменджер прилетела в областной центр выступить перед предпринимателями
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Тина Канделаки провела в Тюмени мастер-класс «Здоровая жизнь: приведи в порядок тело, разум и бизнес». Фото из личного архиваТина Канделаки провела в Тюмени мастер-класс «Здоровая жизнь: приведи в порядок тело, разум и бизнес». Фото из личного архива
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Тюмень посетила продюсер, основатель косметического бренда ANSALIGY, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала Тина Канделаки. Известный медиаменеджер стала одним из спикеров VII ежегодного бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей».

Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» сама Тина Канделика, в Тюмени она была лет 6 или 7 назад. И в этот приезд с первых минут пребывания осталась довольна городским сервисом.

- Я часто езжу с выступлениями по России и всегда обращаю внимание на дорогу от аэропорта, хорошая она или плохая. В Тюмени до гостиницы мы доехали мягко, быстро. Видно, что дороги здесь качественные, - отметила Тина Канделаки.

Порадовал знаменитую гостью и местный кофе. Тина не пьет обычное молоко, предпочитает миндальное или овсяное. И одна из известных тюменских кофеен полностью удовлетворила запрос Тины на вкусный кофе. Также ее порадовал дизайн стаканчиков и история его создания.

- Написано, что эскиз его оформления предложила бариста этой же кофейни. То есть дизайн разрабатывала не какая-то привлеченная компания, а свой сотрудник. Это такая отличная френдли-история. Очень круто, - подчеркнула Тина Канделаки.

Напомним, Тина Канделаки провела в Тюмени мастер-класс для предпринимателей «Здоровая жизнь: приведи в порядок тело, разум и бизнес». Он состоялся в рамках VII ежегодного бизнес-форума «Дни знаний для предпринимателей».

О том, чем Тине Канделаки еще понравилась Тюмень, почему стоит заниматься самообразованием и как массовые технологии влияют на нашу жизнь, читайте скоро в интервью «Комсомольской правды-Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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