От фермерства к линейке собственной продукции: эко-бренды тюменского бизнеса

За последние годы в Тюменской области наметилась устойчивая тенденция перехода на правильное и полезное питание. Не отстают от потребителей и местные товаропроизводители, выдающие качественную продукцию, полностью соответствующую «зеленому бренду».

Поручение создать стандарт экологически чистой продукции дал президент Владимир Путин, подчеркнув, что в производстве подобных товаров должны применяться только безопасные для здоровья технологии. По оценкам экспертов, Россия может претендовать на 10% мирового рынка органических продуктов к 2025 году.

- В настоящее время правительством реализуется план мероприятий по созданию российских защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, - отметили в пресс-службе департамента АПК Тюменской области.

Планируется разработать и утвердить национальный стандарт ГОСТ Р. экологически чистой продукции. Ожидаемый срок его появления не ранее декабря 2019 года. Одновременно разрабатываются порядок контроля за обращением экологически чистой продукции.

После разработки стандартов к июню 2020 года запланировано создание необходимого количества испытательных лабораторий для оценки соответствия продукции требованиям, установленным к экологически чистой продукции.

По мнению заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чемейтова, новый закон поможет сформировать четкие требования и критерии к товарам. При этом тюменская продукция, производимая в регионе и допущенная к реализации, уже полностью соответствует требованиям, заверил он.

И хотя пока официальная маркировка «эко» местными производителями применяется не так часто, большую часть производимой продукции уже смело можно отнести к этому классу. При чем «зеленых» стандартов придерживаются как малые предприятия, так и крупные холдинги.

Так, агрофирма «Русич» уже пять лет занимается сбором иван-чая и успела зарекомендовать себя. До того, как оказаться на прилавках, тюменский иван-чай проходит семь циклов технологической переработки. Приставка «эко» здесь есть априори, поскольку сырье дикорастущие.

- Но подтверждаем мы это только анализом на безопасность. Сейчас перед нами, перед областью стоит задача сделать следующий шаг, чтобы у нас была лаборатория, которая бы этот стандарт или торговую марку «эко-продукции Тюмени» подтверждала, - пояснил Сергей Пульников.

Он добавил, что сейчас фирма развивает сотрудничество с еще одним эко-брендом Тюмени компанией «Ягоды плюс», специализирующейся на сборе дикоросов. Заготовка ягод и грибов ведется в отдаленных районах. Дикоросы бережно собираются, сортируются и замораживаются по технологии, сохраняющей все полезные свойства.

- Закупаем ягоды у партнеров, сушим их и добавляем в чай. Получаются интересные купажи. И это тоже эко-продукция. Такие чаи нравятся детям, причем без сахара, - добавил Сергей Пульников.

И далеко не единственный пример, когда местные производители полностью уверены в качестве свой продукции, поскольку тщательно контролируют весь технологический процесс, начиная от сырья и заканчивая готовым товаром. В этот список можно смело отнести компанию «Ингала» и «Казанскую сыроварню», специализирующиеся на выпуске качественных сыров, не уступающих по своим вкусовым качествам изысканным итальянским сырам.

- Поэтому наши производители достаточно легко договариваются о поставке продукции за пределы Тюменской области и России, - добавил Владимир Чейметов, отметив, что тюменская продукция уже зарекомендовала себя. Товары получают медали на международных выставках, а посетители стендов восторгаются качеством и экологичностью сибирской продукции.