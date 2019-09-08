2019-09-08T09:35:36+03:00
Политика

В Тюменской области активно проходит Единый День голосования

На 10 часов утра явка избирателей составила почти 4 процента
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В Тюменской области проходит 41 избирательная кампанияВ Тюменской области проходит 41 избирательная кампанияФото: Кира Санникова
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В Тюменской области стартовал Единый День голосования. Все избирательные участки начали работать вовремя. Явка на 10 часов утра составила 3,74%.

Как рассказал на пресс-конференции глава Областной избирательной комиссии Игорь Халин, в Тюменской области проходит 41 избирательная кампания, распределяются 191 мандат. Основная - это довыборы в Тюменскую областную думу по 19 Калининскому одномандатному округу, выборы в думу Ялуторовска и Тобольска. Полностью охвачены голосованием 12 избирательных территории Тюменского района. Остальные выборы уровня сельских поселений.

- На 10 часов утра все избирательные участки открыты вовремя. В преддверии Единого Дня голосования мы провели тренировки и обучение. Это дало свои результаты. Запущены все комплексы по обработке избирательных бюллетеней, - рассказал Игорь Халин.

Он добавил, что досрочно в регионе проголосовало 2 217 избирателей. Они могли реализовать свое избирательное право, начиная с 28 августа по 7 сентября, включительно. Это порядка 1% от общего числа голосующих, что соответствует рекомендациям Центральной избирательной комиссии России.

Всего свое избирательное право сегодня могут реализовать 215 592 тюменцев. Общая явка по региону на 10 часов утра составила 3,74%. Из них 2,52% по довыборам в Тюменскую областную думу.

- Традиционно у нас активно функционирует горячая линия для избирателей. По номеру телефона - 58 25 21 каждый житель региона может задать любой интересующий его вопрос, касающийся хода голосования, - подчеркнул Игорь Халин.

Напомним, сегодня, 8 сентября, во всех 85 субъектах Российской Федерации проходит Единый День голосования. В регионах идет более 6 тысяч избирательных кампаний, в которых участвуют 56 миллионов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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