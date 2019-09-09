2019-09-09T17:07:08+03:00
Здоровье

Восстановление утраченных зубов теперь не проблема

Тюменские стоматологи активно применяют имплантационные системы для восстановления зубного ряда
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Выбор имплантационной системы будет зависеть от конкретной клинической ситуации, отмечает стоматологом-хирург семейной стоматологии «Доктор Альбус» Сергей ДорофеевВыбор имплантационной системы будет зависеть от конкретной клинической ситуации, отмечает стоматологом-хирург семейной стоматологии «Доктор Альбус» Сергей Дорофеев
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Восстановление утраченных зубов – проблема, с которой рано или поздно сталкивается практически каждый. Раньше ее решали при помощи протезирования с опорой на соседние зубы. Более современный способ – имплантировать искусственный корень непосредственно в челюсть, а уже на него устанавливать протез.

Сегодня мы хотим обратить внимание на выбор имплантационной системы для восстановления зубного ряда. Об этом мы поговорили со стоматологом-хирургом, имплантологом семейной стоматологии «Доктор Альбус» Сергеем Дорофеевым.

– Сергей Валерьевич, скажите, как обычно бывает: пациент просит какой-то определенный имплантат или все-таки ориентируется на рекомендации доктора?

– Многие пациенты приходят уже с определенными знаниями, полученными из интернета, от друзей и знакомых. Но эта информация зачастую неполная, именно поэтому рекомендация хирурга становится определяющей. Выбор имплантационной системы будет зависеть от конкретной клинической ситуации, состояния здоровья пациента в целом, состояния мягких и твердых тканей полости рта, от запланированной ортопедической конструкции.

– Существует убеждение, что от правильного выбора имплантата зависит успех операции. Это так?

– Отчасти. Это важный фактор, но не единственный. Поэтому стоит доверить выбор профессионалу – именно врач сможет подобрать систему для качественного лечения.

– Каким образом проходит консультация перед имплантацией? Какие параметры необходимо знать доктору, чтобы понять, какой имплантат подходит пациенту?

– Консультация начинается со сбора анамнеза, далее мы проводим диагностику при помощи компьютерной томографии, которая на сегодняшний день является самым современным и информативным методом. Обычно в консультации участвуют два специалиста: хирург и ортопед. Ортопед определяет конструкцию, моделирует конечный результат, хирург же проводит подготовку, если она требуется, и непосредственно имплантацию. В лечении также принимают участие стоматолог-терапевт, который выполняет санацию полости рта, и пародонтолог – без них полноценное имплантологическое лечение практически невозможно.

При планировании имплантации мы учитываем ширину и высоту альвеолярного гребня, плотность костной ткани, наличие анатомически важных образований. Исходя из этого мы можем определить дизайн, диаметр и длину имплантата.

– По каким критериям пациенту нужно выбирать имплантационную систему?

– Повторюсь, что стоит доверить выбор стоматологу-имплантологу, но все же пациенту стоит обратить внимание на сплав, из которого изготовлен имплантат, исследовательскую базу фирмы-производителя. Также важен достаточный опыт хирурга и ортопеда при работе с данной системой.

– С какими системами работаете вы?

– Используем Dentium, Anyridge, Straumann. Они уже проверены временем, наша клиника работает с ними 6 лет, поэтому мы уверены в данных имплантационных системах.

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