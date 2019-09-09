Единый День голосования в Тюменской области прошел без нарушений

В Тюменской области подвели итоги Единого Дня голосования. Выборы кандидатов всех уровней 8 сентября прошли без нарушений.

Как отметил глава областной избирательной комиссии Игорь Халин, в Единый День голосования и общественный контроль, и средства массовой информации сработали активно. К началу 8 сентября в облизбиркоме было аккредитовано 80 журналистов от 20 СМИ, зарегистрировано 102 наблюдателей от кандидатов

- На 170 избирательных участках работали 48 наблюдателей от партии «КПРФ», 20 человек от партии «Единая Россия». Активно участвовала общественная палата, которая предоставила на выборы 83 наблюдателя, - пояснил Игорь Халин.

Он добавил, что одной из главных избирательных кампаний 8 сентября в регионе стали дополнительные выборы депутаты Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №19.

Победу в довыборах одержал кандидат от партии «Единая Россия» Николай Руссу. Он набрал 45,06%, за него проголосовало 6 597 человек. Второе место занял Анатолий Княжев, набрав 26,69%. Он принимал участие в выборах от партии КПРФ. Третьим стал представитель ЛДПР Мурат Тулебаев с 12,73%.

- Всего в голосовании по довыборам приняли участие 12,18% тюменцев, или 14 686 человек из 120 584 зарегистрированных избирателей. В целом явка по региону составила 20,03%. Цифрой мы не очень довольны, конечно. Тенденция не хорошая, нам есть над чем работать. Хотя мероприятия по информированию населения о Едином Дне голосования велись,- рассказал Игорь Халин.

Он также подчеркнул, что в целом выборы прошли спокойно. На избирательных участках не было допущено чрезвычайных происшествий, не зафиксировано фактов удаления наблюдателей с избирательных участков. Выборы на всех территориях состоялись.