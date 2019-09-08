Тюменцы могут доехать до пунктов голосования на специальных автобусах

В Тюмени на избирательном участке горожане увидели автобусы с номером избирательного участка на лобовом стекле. Эти автобусы были специально запущены для жителей Калининского района, которые голосуют на довыборах депутатов в областную думу в Единый день голосования.

Расписание автобусовФото: Дмитрий Терентьев

Они предназначены для того, чтобы граждане, проживающие в дачных посёлках и садовых обществах, могли добраться до избирательных участков. Эти избиратели прописаны и проживают на дачном участке, но помещение для голосования находится в городе. Два транспортных средства двигаются по согласованному с Избиркомом области графику и маршруту. Расписание опубликовано на сайте облизбиркома. Дополнительное пассажирское сообщение организуется органами МСУ в соответствии с рекомендациями ЦИК России.

На избирательных участках идет голосованиеФото: Дмитрий Терентьев

Также автобусы могут быть задействованы, как пункты резервного голосования на случай эвакуации, что предусмотрено законодательством. О таких мерах, а также о движении автобусов ранее неоднократно сообщалось гражданам через СМИ.

Вадим Файзуллин, председатель территориальной избирательной комиссии КАО г. Тюмени, сообщил, что автобусы были запущены по просьбам самих граждан, подвоз организует управа Калининского округа.

Автобцсы идут до избирательных участковФото: Дмитрий Терентьев

- У нас есть два участка с недостаточным автобусным сообщением – 2082-й и 2027-й. Это садовые общества, в одном из них автобусы не ходят вообще и до ближайшей остановки добираться очень далеко, а на втором маршрутные транспортные средства курсируют редко. Поэтому, по просьбе самих жителей, пущено два автобуса, на которых можно бесплатно добраться до избирательного участка и обратно. График движения и маршрут согласованы с облизбиркомом и заранее раздавались гражданам на обозначенных участках. Никакой рекламы или пропаганды в автобусах нет, людей никто не заставляет ехать принудительно, все сделано лишь для комфорта граждан, - пояснил Вадим Рашидович.