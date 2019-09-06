Соучастие в судьбе

Более года в Тюмени действует интеллектуальный бизнес-клуб «MassOnClub», который раз в месяц собирается на очередную игру. Традиционно средства от участия в игре передаются Тюменскому региональному отделению Детского фонда на реализацию благотворительных проектов. За все время в играх и помощи фонду приняло участие более 300 сибирских бизнесменов, прошло 16 игр в Тюмени, 2 игра в Перми и 2 крупных кубка.

«Эта ежемесячная поддержка для Детского фонда ощутима, она позволяет поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, постоянный судья игр #MassOnClub.

Так в рамках реализации социального проекта «Банк потребностей» была приобретена бытовая техника (2 холодильника и 3 стиральные машины) в 4 многодетные семьи из Ишимского и Тюменского районов, в которых на сегодня воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок.

Эти семьи малообеспеченные, многодетные, находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2 семьи – погорельцы.

Сделай добро просто так!

Благотворительная акция «Письма желаний» завершена. Но региональное отделение до сих пор получает обратную связь от её участников.

Так несколько дней назад нам сообщили о том, что детский спортивный уголок, о котором мечтал 9-летний Виктор, наконец-то собран. И было прислано фото с детьми, которое не нуждается в комментарии.

Вы только вглядитесь в лица этих крепышей… И сразу на память приходит риторический вопрос: «Это ли не счастье, дарить радость другим?»