2019-09-06T17:02:13+03:00
Общество

Соучастие в судьбе

Более года в Тюмени действует интеллектуальный бизнес-клуб «MassOnClub», который раз в месяц собирается на благотворительную игру
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Фото предоставлено организаторами проектаФото предоставлено организаторами проекта
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Более года в Тюмени действует интеллектуальный бизнес-клуб «MassOnClub», который раз в месяц собирается на очередную игру. Традиционно средства от участия в игре передаются Тюменскому региональному отделению Детского фонда на реализацию благотворительных проектов. За все время в играх и помощи фонду приняло участие более 300 сибирских бизнесменов, прошло 16 игр в Тюмени, 2 игра в Перми и 2 крупных кубка.

«Эта ежемесячная поддержка для Детского фонда ощутима, она позволяет поддерживать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», - поделилась Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы, постоянный судья игр #MassOnClub.

Так в рамках реализации социального проекта «Банк потребностей» была приобретена бытовая техника (2 холодильника и 3 стиральные машины) в 4 многодетные семьи из Ишимского и Тюменского районов, в которых на сегодня воспитывается 21 несовершеннолетний ребенок.

Эти семьи малообеспеченные, многодетные, находятся в трудной жизненной ситуации, в том числе 2 семьи – погорельцы.

Сделай добро просто так!

Благотворительная акция «Письма желаний» завершена. Но региональное отделение до сих пор получает обратную связь от её участников.

Так несколько дней назад нам сообщили о том, что детский спортивный уголок, о котором мечтал 9-летний Виктор, наконец-то собран. И было прислано фото с детьми, которое не нуждается в комментарии.

Вы только вглядитесь в лица этих крепышей… И сразу на память приходит риторический вопрос: «Это ли не счастье, дарить радость другим?»

ИСТОЧНИК KP.RU

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