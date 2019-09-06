2019-09-06T15:45:46+03:00
Спорт

В Тюмени распахнул двери обновлённый спортивный комплекс «Олимпия»

Его открыли губернатор Александр Моор, мэр Тюмени Руслан Кухарук и ректор ТюмГУ Валерий Фальков [фото]
Алексей КОСЕНЧУК
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В Тюмени распахнул двери обновлённый спортивный комплекс «Олимпия»В Тюмени распахнул двери обновлённый спортивный комплекс «Олимпия»Фото: Алексей КОСЕНЧУК
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Обновлённый спортивный комплекс «Олимпия» вновь распахнул двери для всех любителей спорта после реконструкции. Отныне в новом «храме здорового образа жизни» на Пржевальского будут заниматься студенты, воспитанники детско-юношеских спортивных школ и просто неравнодушные к спорту тюменцы.

Вот она, "Олимпия"! Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Вот она, "Олимпия"!Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время общения с журналистами вспомнил, что в студенческие годы и сам здесь занимался. Висел на турниках, ходил на плавание, но таких возможностей, как сейчас, не было.

Кто-то уже играет в волейбол Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кто-то уже играет в волейболФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Институт физической культуры и спорта ТюмГУ в течение многих лет готовит кадры для отрасли. Современный спортивный комплекс «Олимпия», построенный на месте устаревшего, позволит не только спортсменам, но и обычным людям тренироваться и сделать физкультуру неотъемлемой частью их жизни, - подчеркнул губернатор.

Александр Моор поздравил собравшихся с открытием Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор поздравил собравшихся с открытиемФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава региона также отметил, что для выполнения нацпроекта «Демография» в Тюменской области реализуется большая программа по строительству спортивных объектов на всей территории региона.

Буфет очень уютный Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Буфет очень уютныйФото: Алексей КОСЕНЧУК

Инфраструктура позволяет заниматься любыми видами спорта Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Инфраструктура позволяет заниматься любыми видами спортаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В Тюменской области появятся спортивные комплексы в Ярково, Червишево и Бердюжье, бассейны в Тобольске, Заводоуковске и Ялуторовске. Важно, чтобы тюменцы проводили больше времени на свежем воздухе. Благодаря развитию инфраструктуры и тенденциям к здоровому образу жизни, надеюсь, мы выполним задачи национального проекта, - заключил губернатор.

Руслан Кухарук, Александр Моор и Валерий Фальков Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Руслан Кухарук, Александр Моор и Валерий ФальковФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам главы города Руслана Кухарука, сегодня в Тюмени создано около 1,5 тысяч площадок, где горожане могут прийти и позаниматься спорто. , вне зависимости от возраста и места работы.

- Когда я был студентом Тюменского государственного университета, приходил сюда поплавать в бассейне, - вспоминает Руслан Кухарук. – Сегодня мы открываем объект, который вносит существенный вклад в копилку той работы, которая проводится в рамках национального проекта «Демография». Тюмень – один из городов, где более 40% его жителей на постоянной основе занимаются спортом. По показателям нацпроекта, к 2024 году должен быть не меньше 55%. С появлением таких спортивных объектов, как «Олимпия», достичь этой цифры будет проще.

Занимаются спортом все желающие Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Занимаются спортом все желающиеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Как отметил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, появление спортивного комплекса стало возможным благодаря поддержке правительства Тюменской области.

- Университет и регион реализуют много проектов в области образования, науки, культуры. Сегодня нас объединяет внимание к спорту и осознание того, что совместные усилия позволят поднять уровень массового спорта на другую высоту. Я уверен, что в этом комплексе появятся новые чемпионы и тренеры, которые будут передавать свой опыт подрастающему поколению, - отметил Валерий Фальков.

Плавательный бассейн Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Плавательный бассейнФото: Алексей КОСЕНЧУК

Гимнастический зал Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Гимнастический залФото: Алексей КОСЕНЧУК

КОНКРЕТНО

Общая площадь – 11061 кв.м

1 этаж – обеденный зал на 100 человек, тренажёрный зал с раздевалками, административные и подсобные помещения.

2 этаж – зал с бассейном, трибуна при зале бассейна на 300 мест, зал игровых видов спорта, зал фитнеса, зал видеоконференций, комната дежурного врача, административные и подсобные помещения.

3 этаж – зал спортивной гимнастики, зал спортивных единоборств, кабинет медицинского контроля, административные и подсобные помещения.

4 этаж – помещения технического этажа, вентиляционные камеры.

Доска почёта Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Доска почётаФото: Алексей КОСЕНЧУК

КСТАТИ

По информации департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, на базе спортивного комплекса будут тренироваться сборные команды Тюменской области по плаванию, триатлону, гребному слалому, греко-римской борьбе, волейболу, спортивной гимнастике, дзюдо, самбо, рукопашному бою, пауэрлифтингу, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и другим видам спорта.

После того, как спортивный комплекс внесут во Всероссийский реестр объектов спорта, в залах: игровых видов спорта, спортивной гимнастики и плавательном бассейне планируется проводить спортивные мероприятия различного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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