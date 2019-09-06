2019-09-06T10:07:56+03:00
Общество

Кто вам мешает работать? Тюменский мэр отсчитал подрядчиков за заторы на дорогах

Теперь понятно, когда закончится пробка на Профсоюзной
Лидия Шумкова
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Уже несколько дней автомобилисты и общественный транспорт на участках улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Дружбы в Тюмени движутся со скоростью 7 км/чУже несколько дней автомобилисты и общественный транспорт на участках улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Дружбы в Тюмени движутся со скоростью 7 км/чФото: Кира Санникова
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Избавить Тюмень от пробок планируют к началу следующей недели. На самых сложных участках бригады будут работать круглосуточно, в три смены. К такому решению пришли чиновники и руководители ресурсоснабжающих организаций на экстренном совещании в администрации города по вопросу выполнения строительно-монтажных работ на сетях.

Как известно, уже несколько дней автомобилисты и общественный транспорт на участках улиц Профсоюзной, 50 лет Октября, Дружбы движутся со скоростью 7 км/ч, стоя в часовых пробках. Пропускная способность там снизилась в половину из-за перекрытия полос в угоду ремонтным работам на теплосетях. А ведь есть и другие улицы, полностью или частично перекрытые для движения транспорта.

- У нас с вами прошел летний период, и я здесь разделяю мнение наших горожан, которые говорят о том, что как будто специально дождались конца лета и, когда начался учебный период, приступили к работам, - заявил глава города Руслан Кухарук.

Он напомнил, что давным-давно были разработаны карты-схемы, графики ремонтных работ, которые должны были синхронизировать действия всех структур. Но на деле происходит срыв сроков, иногда и на два, а то и более месяца. Возникает цепная реакция.

Накануне Кухарук и сам побывал на месте раскопок.

- Объект на Профсоюзной поставил город в ситуацию, когда ничего не едет. И я приезжал туда, где с семи утра пробка и весь мост стоит. И восемь вечера, и в десять машины продолжают стоять. Тут надо понимать, что неправильно была сформулирована задача. Причем после шести часов никого из работников нет. Пробка стоит, а работы не ведутся. Вам что мешает выполнить работы в максимально сжатые сроки? – обратился он к УСТЭК, которая и ведет ремонт на участке.

Крайние полосы движения на Профсоюзной постараются открыть в течение трех дней Фото: Кира Санникова

Крайние полосы движения на Профсоюзной постараются открыть в течение трех днейФото: Кира Санникова

Руководитель компании Александр Перекальский заверил, что УСТЭК постарается открыть крайние полосы движения в течение трех дней, то есть за выходные провести все необходимые работы. При этом он намекнул, что проблема - в бюрократии и в том, что за те деньги, что предлагает муниципалитет в ходе торгов, подрядные компании не согласны работать. Отсюда и срыв сроков.

С другой стороны, тюменский водоканал работает по тем же правилам, что и теплосетевики, однако все задачи выполняет вовремя. В этом году лишь по одному объекту водоканальщики запоздали и то из-за того, что на участке были затруднения, не учтенные в схемах.

Так или иначе, но решение принято и за его исполнением будет следить рабочая группа, которая ежедневно станет выезжать на место работ, чтобы проверить их ход.

ИСТОЧНИК KP.RU

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