Афиша на выходные в Тюмени - 2019: куда сходить на выходных 7 и 8 сентября 2019

Первая осенняя неделя подошла к концу, а это значит, что школьники могут перевести дыхание после учебной недели, а родители – заняться домашними делами. К счастью, погодка более-менее наладилась, и в эти выходные можно всей семьёй погулять или посетить интересные мероприятия. Какие? Поможет наша традиционная афиша на выходные.

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

«Золотая перчатка»

"Золотая перчатка". Фото: Кинопоиск

Показ нового фильма Фатиха Акина «Золотая перчатка» пройдёт в 20 часов в Fabric Bar (ул. Молодёжная, 74, строение 4). Проект выглядит сюрреалистической фантазией, которая бросает вызов всем неписаным правилам политкорректности. Сюжет картины повествует о косоглазом, горбатом психопате Фрице Хонка, который живёт в Гамбурге и работает уборщиком на заводе. По вечерам он «заливает шнапсом зенки» в пабе «Золотая перчатка», откуда иногда уходит с пьяными посетительницами… Приводя их к себе домой, Фриц становится настоящим монстром…

Стоимость: 300 рублей, на эту сумму можно сделать заказ в баре.

«Золотая осень»

Фестиваль "Золотая осень"

Ещё одно «золото» пятницы, но куда безобиднее предыдущего. Речь идёт от IV Фестивале самодеятельного творчества тюменских ветеранских коллективов «Золотая осень», который пройдёт в ДКиТ «Торфяник» (ул. Малышева, 26) в 13 часов. Гостей фестиваля порадуют душевными и радостными, лирическими и протяжными музыкальными номерами «Музыкальная осень». Также гостей ожидает выставка-конкурс «Дары Осени», на которой садоводы, огородники и местные рукодельницы представят творческие изделия и свежесобранный урожай.

Стоимость: вход свободный.

«Творческий переполох – 2»

Творческий переполох - 2

День открытых дверей «Творческий переполох – 2» пройдёт в ДК «Водник» (ул. Судоремонтная, 1а) в 18.30. Гостям представят насыщенную программу с участием коллективов Дома культуры, играми с Фьёком и Бубой, песнями, плясками. Можно будет сфотографироваться в фотозоне и выиграть подарки от партнёров мероприятий.

Стоимость: вход свободный.

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

Закрытие летнего органного фестиваля

Закрытие летнего органного фестиваля. Фото: VisitTyumen

В Католическом костеле святого Иосифа (ул. Ленина, 7) в 12 часов состоится закрытие летнего Органного Фестиваля. В программе – органная музыка Баха и армянские мелодии, которые будут сыграны музыкантами на армянском дудуке и старинном органе.

Стоимость: 300 рублей (рекомендуемая сумма пожертвований на входе). Места бронируются заранее с помощью сообщения на телефон 8-905-826-85-21 (sms, Viber, WhatsApp, Telegram). В сообщении укажите дату концерта, фамилию и количество желаемых мест, и вам будет прислано подтверждение брони.

Городской фестиваль танца «Веранда»

Городской фестиваль танца "Веранла". Фото: VisitTyumen

В Музее «Усадьба Колокольниковых» (ул. Республики, 18/20) с 14 часов будет проходить городской фестиваль танца «Веранда». Организаторы обещают городскую тусовку для любителей движения и танцев, знакомство с тюменскими танцевальными школами, мастер-классы и вечеринку «Social Dance!».

Стоимость: бесплатно.

«Мария Уссаковская: жизнь в объективе»

Презентация фотовыставки. Фото: VisitTyumen

В холле Тюменской областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) на третьем этаже состоится презентация выставки «Мария Уссаковская: жизнь в объективе». Эта легендарная личность стала первой женщиной-фотографом в Тобольской губернии. В течение 40 лет её фотоателье было одним из самых популярных в Тобольске: ей удалось запечатлеть Григория Распутина, царскую семью в период тобольской ссылки и тысячи простых тоболяков.

Мария Михайловна Уссаковская стала первой женщиной - фотографом в Тобольской губернии. На протяжении тридцати лет ее ателье было одним из самых популярных в Тобольске. Уссаковская запечатлела Григория Распутина, царскую семью в период тобольской ссылки, и тысячи простых тоболяков.

Стоимость: бесплатно

«Всем, кого касается»

Спектакль "Всем, кого касается". Фото: Ангажемент

Грядущая премьера театра «Ангажемент» (ул. Олимпийская, 8а) «Всем, кого касается» поставлена по драматической пьесе Даны Сидероса. Спектакль, который начнётся в 18 часов, адресован широкому кругу зрителей – от школьников до педагогов, да и простым тюменцам будет интересно посмотреть о современной жизни подростков. Постановка расскажет о современных детях, которые сталкиваются с агрессией, равнодушием и непониманием тех, кто находится рядом.

Стоимость: 500 рублей, возрастное ограничение: 18+.

Ралли Классических и Ретро Автомобилей «СОЮЗ»

Первое официальное ралли III категории для классических и ретро-автомобилей пройдёт в Тюмени у ТЦ «Вояж» (ул. Герцена, 94) в 14.30. В нём примут участие экипажи из Екатеринбурга, Омска и Тюмени. Зрители смогут увидеть большое количество ретро-техники, в том числе мотоциклы, мопеды, советские велосипеды и педальные машинки.

Здесь же пройдёт и концертная программа, по завершении которой пройдёт официальное награждение. С каждым авто можно будет сделать памятные фотографии.

Стоимость: бесплатно.

Первенство и чемпионат города Тюмени по дзюдо

Первенство и Чемпионат Тюмени по дзюдо. Фото: Тюмень-Дзюдо

В центре «Тюмень-дзюдо» (ул. Валерии Гнаровской, 1) состоится первенство и чемпионат города Тюмени по дзюдо. 7 сентября в 11 часов состоятся поединки юношей и девушек до 18 лет, а 8 сентября в это же время пройдёт чемпионат города по дзюдо среди мужчин и женщин.

Поход выходного дня «Мой маршрут»

Поход "Мой маршрут"

У входа в экопарк «Затюменский» с ул. Барнаульской (около Центра зимних видов спорта ТюмГУ) в 12 часов тюменцев будут ждать организаторы похода выходного дня «Мой маршрут». Для того, чтобы принять в нём участие, подойдите к ним, возьмите карту с маршрутом, пройдите маршрут по тропинкам экопарка (около 5 км). С помощью карты найдите контрольные пункты и сделайте отметки, чтобы в 15 часов принять участие в розыгрыше призов.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

Мастер-класс по рисованию «Совушка»

Мастер-класс "Совушка". Фото: VisitTyumen

Любители рисования могут попробовать свои силы на мастер-классе по рисованию красочной картины «Совушка». Создать чудесное дополнение к интерьеру своего дома может каждый, ведь уровень сложности рисования – лёгкий. На мастер-классе тюменцы смогут узнать, как создать эффект перьев, в какой последовательности писать картины, и узнать, что такое мастихин. Свои художественные способности можно будет проверить в тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а) в 15 часов.

Стоимость: 800 р. за формат А4 и 1200 р. за формат А3, телефон для записи: 46-84-09

Jazz Street // September Song

Концерт Jazz Street

В «Fabric Bar» (ул. Молодёжная, 74, строение 4) в 19 часов состоится концерт джазовой группы Jazz Street. Команда подготовила программу из культовых осенних джазовых мелодий, которые сделают наступившую осень чуточку краше.

Стоимость: 300 руб. (400 руб. в день концерта)

«Веном»

Фильм "Веном"

На террасе Дома печати (ул. Осипенко, 81) в 22 часа пройдёт показ фильма «Веном». По сюжету, в главного героя вселяется существо-симбиот, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Если хотите скрасить себе воскресный осенний вечер – добро пожаловать на кинопоказ фильма «Веном».

Стоимость: уточняется.