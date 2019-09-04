2019-09-04T13:17:32+03:00
Происшествия

В Тюмени подвели итоги купального сезона-2019: среди утонувших один ребенок

Чаще всего люди погибают на диких пляжах и будучи в нетрезвом виде
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В Тюмени подвели итоги купального сезона 2019 годаВ Тюмени подвели итоги купального сезона 2019 годаФото: Кира Санникова
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В Тюмени подвели итоги купального сезона 2019 года. За летний период в регионе сотрудники МЧС обследовали 14 пляжей. Это на два меньше чем за аналогичный период прошлого года. На данный момент все они завершили свою работу.

ЦИФРЫ

За купальный сезон в Тюменской области погибло 14 человек. Среди них один ребенок - 10-летний мальчик. Основной причиной смерти на водоемах, как и прежде, остается купание в не предназначенных для этого местах и нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения.

- Самое большое число происшествий зафиксировано в Тюмени и Тюменском районе. Но в целом цифры меньше по сравнению с прошлым годом, когда погибли 25 человек и трое спасено. Во многом повлияла погода – лето выдалось не самым жарким, ну и конечно, действуют профилактические меры, - отметил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин.

Начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей Каплин Фото: Кира Санникова

Начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области Сергей КаплинФото: Кира Санникова

ПРОФИЛАКТИКА

В преддверии купального 2019 года инспекторский состав ГИМС провел 63 занятий по правилам безопасности на воде в детских учреждениях и 185 рейдов по вопросам безопасности людей на водных объектах.

Информация о местах, пригодных и допущенных для массового отдыха людей на воде, активно доводилась до граждан через СМИ. На 25 терминальных комплексах ОКСИОН Тюменской области транслируются 16 роликов по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

- Во всех округах и районах прошли сезонные акции, направленные на обеспечение безопасности на воде. Такие как, «Вода – безопасная территория», «Научить плавать и другие», - добавил Сергей Каплин.

За летний сезон 2019 года инспекторы ГИМС зарегистрировали 118 маломерных судов Фото: Кира Санникова

За летний сезон 2019 года инспекторы ГИМС зарегистрировали 118 маломерных судовФото: Кира Санникова

По его словам, все это дает определенный результат. Так, за период, начиная с 2014 года наблюдается снижение гибели людей на водных объектах с 59 человек до 44 – в целом, за год. С начала 2019 года в области зафиксировано 21 происшествие и 20 погибших.

Все больше жители Тюменской области интересуются и маломерными судами. Так, за летний период 2019 года поступило 949 обращений, касающихся государственной регистрации судов, прохождения обучения и получения удостоверений.

За это лето инспекторы отделений Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области зарегистрировали 118 маломерных судов и освидетельствовали 242. Аттестовано 99 судоводителей, еще 80 получили новые удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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