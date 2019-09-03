2019-09-03T16:39:38+03:00
Дом. Семья

Живой мусор: на мусоросортировочном заводе в Тюмени обнаружили черепаху

Сотрудники завода считают чудом, что она выжила и практически не пострадала
Лидия Шумкова
Поделиться:
Живую красноухую черепаху обнаружили в Тюмени среди мусора. Фото с официальной страницы регоператора в InstagramЖивую красноухую черепаху обнаружили в Тюмени среди мусора. Фото с официальной страницы регоператора в Instagram
Изменить размер текста:

На конвейере тюменского мусоросортировочного завода прямо перед барабанными грохотами, которые давят мусор, обнаружили живую красноухую черепаху. Она бодро двигалась по сортировочной ленте между кучами отходов. Сотрудники еле успели подхватить рептилию, прежде чем та попала в троммели. Их бы она не пережила.

Как рассказали сотрудники завода, чудо, что она вообще смогла выжить.

- Черепашка родилась «в рубашке». Страшно представить, что могло с ней произойти, если бы мы вовремя ее не заметили, - отметил главный технолог «Тюменского экологического объединения» Виталий Исаков.

Дело в том, что, скорее всего, ее привезли в кузове мусоровоза, где работает плита, спрессовывающая отходы из контейнеров. Кроме того, она пережила зону разгрузки, а ведь там отходы грузятся экскаватором в пакеторазрыватели с ножами.

- С виду у нее нет никаких травм на панцире. Есть лишь крохотная царапинка на лапке, - уточнила пресс-секретарь Юлия Некрасова.

Пока черепашку взяла к себе домой одна из сотрудниц. По всем признакам, рептилия здорова, активно ползает, есть и фрукты, и овощи, и мясо. Но на всякий случай ее планируют отнести на осмотр к ветеринару.

Сейчас в «ТЭО» объявили конкурс на имя для черепахи, его проводят на официальной странице регоператора в Instagram. Итоги подведут в четверг утром.

На данный момент никаких звонков от прежнего хозяина не поступало. И как черепашка оказалась среди мусора, остается только предполагать. Может быть, кто-то специально избавился от рептилии таким образом, а может, она упала в пакет с отходами случайно и его выбросили в контейнер, не заметив бедолагу.

Кстати, это не первая живая находка на заводе. Как рассказали в пресс-службе, не так давно сотрудники вовремя обнаружили в мусоре завязанный пакет с тремя щенками, которым было всего несколько дней от роду. Тут сомнений в преднамеренном избавлении от животных не возникло. Всех щенков разобрали работники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не долетела до Хогвартса: тюменцы подобрали в поле сову Буклю

Сову со сломанным крылом нашли в поле и окрестили в честь птицы-почтальона из серии книг про Гарри Поттера. Крыло срослось неправильно, и птица никогда не сможет летать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Абатском районе появилось 21 рабочее место благодаря новому инвестпроекту
В Тюмени почтили память погибших во время теракта в Беслане
В пяти детских школах искусств Тюменской области появились новые инструменты и оборудование
В Тюменской области создадут передовую лабораторию для исследований в сфере биологической безопасности
В Тюмени автобусы на время забудут об остановке «улица Арктическая»
Более 17 тонн продуктов не пустили в Тюменскую область из Казахстана
МегаФон стал партнером КХЛ в новом сезоне
Пермский художник украсил тюменскую стену 15-метровым артом
Дед мороз преподнес «сюрприз» тюменским коммунальщикам
Штормовое предупреждение: в Тюмени ожидаются заморозки
Тюменские автоинспекторы четыре дня будут проверять водителей на наркотики
Иномарка влетела в ограду газового оборудования в Тюмени
На двух тюменских улицах запретят проезд до 30 октября
Тюменские школьники почтили память жертв бесланской трагедии
В Тюмени экс-налоговый инспектор осуждена на восемь лет за крупную взятку
Театр «Мимикрия» почтит память художественного руководителя Любови Лешуковой уличным спектаклем
Северянин, попавший в Тюмени в ДТП, не мог выбить из виновника деньги на ремонт авто
Тюменская сеть спортивных клубов предлагает изменить тело за девять месяцев по спеццене
Инвалиды не могут попасть в тюменские аптеки из-за неработающих кнопок вызова
Председатель тюменского ТСЖ, по вине которого пенсионера убило снежной глыбой, получил условное наказание
Александр Моор презентовал видеоролик об открытии школ в Тюмени, Заводоуковске и Ишиме