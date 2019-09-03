Живой мусор: на мусоросортировочном заводе в Тюмени обнаружили черепаху

На конвейере тюменского мусоросортировочного завода прямо перед барабанными грохотами, которые давят мусор, обнаружили живую красноухую черепаху. Она бодро двигалась по сортировочной ленте между кучами отходов. Сотрудники еле успели подхватить рептилию, прежде чем та попала в троммели. Их бы она не пережила.

Как рассказали сотрудники завода, чудо, что она вообще смогла выжить.

- Черепашка родилась «в рубашке». Страшно представить, что могло с ней произойти, если бы мы вовремя ее не заметили, - отметил главный технолог «Тюменского экологического объединения» Виталий Исаков.

Дело в том, что, скорее всего, ее привезли в кузове мусоровоза, где работает плита, спрессовывающая отходы из контейнеров. Кроме того, она пережила зону разгрузки, а ведь там отходы грузятся экскаватором в пакеторазрыватели с ножами.

- С виду у нее нет никаких травм на панцире. Есть лишь крохотная царапинка на лапке, - уточнила пресс-секретарь Юлия Некрасова.

Пока черепашку взяла к себе домой одна из сотрудниц. По всем признакам, рептилия здорова, активно ползает, есть и фрукты, и овощи, и мясо. Но на всякий случай ее планируют отнести на осмотр к ветеринару.

Сейчас в «ТЭО» объявили конкурс на имя для черепахи, его проводят на официальной странице регоператора в Instagram. Итоги подведут в четверг утром.

На данный момент никаких звонков от прежнего хозяина не поступало. И как черепашка оказалась среди мусора, остается только предполагать. Может быть, кто-то специально избавился от рептилии таким образом, а может, она упала в пакет с отходами случайно и его выбросили в контейнер, не заметив бедолагу.

Кстати, это не первая живая находка на заводе. Как рассказали в пресс-службе, не так давно сотрудники вовремя обнаружили в мусоре завязанный пакет с тремя щенками, которым было всего несколько дней от роду. Тут сомнений в преднамеренном избавлении от животных не возникло. Всех щенков разобрали работники.

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