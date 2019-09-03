2019-09-03T14:41:04+03:00
Общество

Тюменцы не боятся ходить ночью по городу

В рейтинге самых безопасных городов России Тюмень почти попала в первую десятку
Лидия Шумкова
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Тюменцы оценили уровень защищенности на 7,7 баллов из 10 возможныхТюменцы оценили уровень защищенности на 7,7 баллов из 10 возможныхФото: Лидия Шумкова
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Тюмень немного не дотянула до того, чтобы попасть в десятку самых безопасных городов России. Горожане оценили уровень защищенности на 7,7 баллов из 10 возможных. В итоге Тюмень заняла 12 место среди 200 городов – участников опроса, подготовленного аналитиками портала недвижимости Domofond.ru.

Респондентам было предложено оценить утверждение: «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». И если тюменцы в прошлом году поставили среднюю оценку 7,1 балл, то в 2019 их мнение о безопасности города улучшилось на 0,6 балла.

Скорее всего, на ощущение защищенности у людей влияют, в том числе, факт того, что в Тюмени на более чем 92% всех основных улиц и дворов ночью горит свет. И каждое лето число освещенных объектов увеличивается благодаря работам по благоустройству, которые включают и устройство наружного освещения.

каждое лето число освещенных объектов увеличивается благодаря работам по благоустройству, которые включают и устройство наружного освещения Фото: Лидия Шумкова

каждое лето число освещенных объектов увеличивается благодаря работам по благоустройству, которые включают и устройство наружного освещенияФото: Лидия Шумкова

Кроме того, за безопасность в лучшем городе Земли отвечает внушительный аппаратный комплекс «Безопасный город». Он включает в себя сотни камер, фиксирующих нарушения порядка в общественных местах. Кроме того, созданию безопасной среды способствует ограничение продажи алкоголя, а также различные профилактические мероприятия со стороны администрации города и правоохранительных органов.

Кстати, проведенные ранее опросы населения показали, что тюменцы считают свой город одним из самых чистых и тихих. Так, по чистоте люди оценили его на 7,9 баллов, в итоге в этом рейтинге Тюмень заняла четвертую строчку из 200. А по уровню шума областная столица оказалась на 15 месте с 6,6 баллами.

Тюменцы также считают свой город одним из самых чистых и тихих Фото: Лидия Шумкова

Тюменцы также считают свой город одним из самых чистых и тихихФото: Лидия Шумкова

По России

Самым безопасным среди российских городов стал Ейск (Краснодарский край), а наименее безопасным — Шахты (Ростовская область). Жители Ейска оценили свой город на 8,6 балла, тогда как жители Шахт — лишь на 4,5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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