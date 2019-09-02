Сижу в переходе, прошу милостыню: бывший преподаватель тюменского вуза стал попрошайкой

Алексей Гордиенко был талантливым молодым ученым, который к 37 годам успел не только написать огромное количество научных работ, но и активно занимался археологическими раскопками. Гарантия успешной карьеры ученого оборвалась после того, как ему в 30 лет поставили неизлечимый диагноз. За семь лет наследственная спиноцеребеллярная атаксия мозжечка довела Алексея до инвалидной коляски. Сейчас он больше не может ни преподавать, ни руководить раскопками. Как результат – увольнение из вуза. Получая пенсию в 12 тысяч рублей в месяц, Алексей вынужден распродавать свои научные труды и… просить милостыню в переходе.

ЖИЗНЬ УЧЕНОГО

Преподавательской деятельностью Алексей Гордиенко занимался 12 лет. Он закончил истфак СПбГУ, а потом получил Международный грант фонда Форда 2006-2009 гг. для обучения в аспирантуре и стажировался в 2007 году в Университете штата Арканзас.

В Тюмени молодой ученый работал в Тюменском государственном институте искусств и культуры. Был доцентом, кандидатом исторических наук. Написал пять научных книг и более 70 статей и даже издал учебник археологии Западной Сибири. Сферой его интересов была средневековая археология Западной Сибири, он не однократно руководил археологическими раскопками, проводимыми в большой Тюменской области.

РАЗРУШЕННЫЕ ПЛАНЫ

Страшная болезнь проявила себя, когда мужчине было 30 лет. Она прогрессировала и к 37 годам Алексей больше не смог нормально ходить, хотя почти до последнего занимался наукой. По его собственному признанию, ему стало трудно не только двигаться, но и говорить. Инвалидность Алексею поставили полгода назад.

Болезнь помешала вести прежнюю научно-преподавательскую деятельность: читать студентам полуторачасовую лекцию, вести археологические раскопки. Коллеги говорят, что у Алексея написана докторская диссертация, но он уже не может ее защитить из-за болезни, и в этом ему никто не содействует.

Сейчас мужчине, как могут, помогают родители. Есть и жена, но мужчина о ней не упоминает. Знакомые сообщают, что она в положении.

29 августа бывший вузовский преподаватель опубликовал в соцсетях пост с криком о помощи. Он сообщил, что сидит в переходе и просит милостыню. До этого мужчина пытался с переменным успехом продавать свои монографии.

- Сижу в переходе, прошу милостыню. Мне стыдно просить помощи, но другого выхода нет, буду благодарен за любые средства. – написал он у себя на страничке.

Когда-то Алексей активно участвовал в археологических раскопках и писал научные трудыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

После публикации поста, к Алексею наведались соцработники. Как сообщили в департаменте соцразвития Тюменской области, мужчина отказался от социальных услуг, которые ему могут предоставить соцслужбы. Сюда входит любая нематериальная помощь, включая уборку в квартире, покупку и доставку продуктов.

- Он сказал, что ему в этом помогают родители и этого достаточно. В целом, в квартире у него чисто, сам он тоже аккуратно выглядит. Есть кресло, ходунки, он может передвигаться по квартире, опираясь на что-то. Тем не менее, мы продолжаем работать с его ситуацией и постараемся оказать всю возможную поддержку, - прокомментировали в департаменте.

Так, например, Алексею может быть предоставлена и адресная материальная помощь, но она носит заявительный характер. Кроме того, в случае необходимости его могут принять в социальное учреждение с соответствующим медицинским уходом, но опять же по согласию.

Алексей за поддержку благодарен, но как будет развиваться ситуация дальше, не знает. Ведь его болезнь прогрессирует, а лекарства от нее пока не изобрели. А пока он ассоциирует себя с английским физиком-теоретиком Стивеном Хокингом, у которого был похожий диагноз.

- Фильм про меня, к сожалению... Абсолютно аналогичный жизненный путь и синдромы, - написал Алексей в комментарии к фильму про жизнь известного ученого.