День знаний – 2019 в Тюмени: где и за сколько купить цветы учителю на 1 сентября

Среди тюменских родителей каждый год возникают споры - дарить ли цветы учителю на 1 сентября. Одни уповают на то, что большую часть все равно придется выбросить – ни одному классному руководителю не унести охапку из 30 букетов домой, даже если оставить несколько в классе. Да и ваз не хватит на все цветы. Другие же следуют традиции – сами, когда были школьниками, несли цветы на День знаний, к тому же яркие бутоны украшают торжественную линейку и дают ощущение праздника.

Видимо, вторая группа более многочисленна, потому что каждое 1 сентября на розничном рынке цветов – пик продаж. Конечно, не такой, как 8 Марта, но все же люди в этот день или накануне покупают самые разные букеты. Разбираемся, сколько стоят цветы в День знаний – 2019 в Тюмени.

Больше – лучше?

Как говорят цветочники, в последние несколько лет все меньше тюменцев покупают огромные букеты учителям. Ребенку, особенно первоклашке, сложно держать громоздкое творение флористов во время торжественной линейки. А длится она как минимум час. В итоге спросом пользуются небольшие аккуратные букетики. Но иногда бывает и так, что родители договариваются между собой и дарят один большой хороший букет от всего класса. Последний вариант свойственен классам постарше, где давно знакомы со своим учителем, да и подростки уже считают, что стоят с цветами, «некруто». Тем не менее, бывает, что и старшеклассники с удовольствием дарят цветы своему учителю, если любят и уважают его. Так что букеты на День знаний – это личное желание каждого.

Цветы в букетах, хоть больших, хоть маленьких, самые разные. Кто-то выбирает герберы и хризантемы, кому-то по душе розы, а третьи отдают предпочтение ирисам и даже подсолнухам.

Букеты с тематическим оформлением будут стоить дороже. Фото салона "Планета цветов"

В основном, цены на цветы практически одинаковы во всех салонах города и с прошлого года не сильно изменились. За 15 роз высотой 60 сантиметров покупатель отдаст от 825 до 900 рублей. Гербера поштучно стоит около 45-50 рублей, также, как и кустовая хризантема. Ирисы еще дешевле – можно найти эти прекрасные синие цветы по 43 рубля за шутку.

Еще дешевле найдутся букеты где-нибудь на рынке. Так, на прилавках «Нового Восточного» бабушки продают цветочные букеты прямиком с дачи за 200-600 рублей, а если попросить собрать минибукет, то он и вовсе обойдется в 80 рублей.

В осенней тематике

Букеты с тематическим оформлением будут стоить дороже. Например, небольшой букет из хризантем и гвоздик в крафт-бумаге с гроздьями рябины и яблоками обойдется примерно в 1020 рублей. А композиция из гербер и хризантем с цветными карандашами и зеленью будет стоит от 1625 рублей.

Необычные букеты по случаю нового учебного года 2019/2020 – из листьев и шоколадных конфет. Флористы создают их под заказ, стоимость примерно 800-1000 рублей.

Необычные букеты по случаю нового учебного года 2019/2020 – из листьев и шоколадных конфет. Фото Светланы Чалышевой

Есть еще интересный вариант для тех, кто любит дарить подарки собственного производства. Сюда же, кстати, можно отнести цветы, выращенные на собственном приусадебном участке. Вроде как и покупать ничего не надо, и точно знаешь, что цветы свежие.

- Старшая племянница у меня давно отказалась сама от такой традиции – дарить цветы. Категорически с шестого класса не дарила цветы. В этом году уже идет в университет и тоже без букета. А младшей сейчас не покупаем совсем, потому что у нас есть бабушка, у которой на даче растут пионы, гладиолусы, георгины и другие садовые цветы. Там и рвем букеты, - рассказала Полина, тетя двух учащихся 10 и 16 лет.

Если цветы кажутся моветоном, то можно заменить их яркими фруктовыми плодами. Причем такой букет из ягод, овощей и фруктов не только продают в готовом виде, но и предлагают сделать самим. Так, накануне Дня знаний, 31 августа в различных творческих студиях проводятся мастер-классы по изготовлению подарков на 1 сентября. Букет из овощей и фруктов (яблоки/морковь/апельсины/декор) можно собрать в среднем за 1200 рублей. К слову, можно собрать под руководством опытного флориста и цветочный букет, он будет стоит от 700 рублей. Все материалы, конечно, входят в эту стоимость.