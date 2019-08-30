Настоящий Boost! Или история о том, как я знакомился в Tinder

Редакция Комсомольской правды и оператор связи МегаФон решили запустить проект – «Испытано на себе». Журналисты протестируют самые интересные предложения компании, рассказывая об особенностях работы сервисов и помогая читателям с выбором. Первым испытанием стал Tinder — приложение для знакомств по всему миру. Сегодня им пользуются более 50 миллионов человек, 10 миллионов из них заходят в Tinder каждый день. В этой статье мы расскажем, как быстро зарегистрироваться в сервисе знакомств и найти себе пару.

Чем занять себя сегодня вечером? «Может познакомиться с очаровательными тюменками…», - подумал я. У МегаФона совместно с Tinder запущена акция: Gold-аккаунт по специальной цене в 499 рублей за месяц. Сим-карта оператора есть, ссылка тоже: http://tinder.megafon.ru/. Поехали! Тем более я слышал, что искать себе пару в Tinder совсем не сложно. И в наше время, когда на улицах почти не знакомятся, это приложение стало отличным подспорьем для тех, кто хочет отыскать родственную душу. Что ж, посмотрим.

При регистрации в приложении всё интуитивно понятно

Зарегистрироваться можно в два счета: зашёл на сайт Tinder, выбрал своё местоположение, пол, затем и лучшее фото. Для начала я решил, что хватит и одного лучшего. Потом, если что, можно загрузить дополнительно. И понеслось...

От количества красивых тюменок, которые оказались поблизости, замелькало в глазах. Интерфейс Tinder предельно прост: ты оцениваешь фото человека. Если что-то не устроило - жму на красный крестик, либо просто листаю фото - сервис показывает мне следующую девушку. Положил телефон на стол на минутку - на экране надпись: «Оптимально, когда вертикально!». Ну и шуточки у вас, поручик! Повернул вертикально.

Понравилась девушка - ставлю лайк или нажимаю значок сердечка под снимком. Смотрю, что нет фото - сразу игнор. Хм, вот Наталья, 31 год. Симпатичная. Так, листаю её фото. Вот она в парке, в полный рост, ещё...видно, что любит фотографироваться. Ещё и ссылку на свой Instagram прикрепила. Жму «мне нравится» и жду обратной реакции. Если девушка также поставила лайк моему фото — это «It’s a match» или, попросту говоря, мы нашли друг друга. Можно пообщаться в личке и, возможно, познакомиться вживую. За первые 20 минут на моё сообщение «Привет! Будем знакомиться?» ответила тюменка по имени Екатерина. Уф, Михаил, спокойнее!

Чтобы привлечь к себе внимание, я практически сразу бесплатно включил Boost и на полчаса мой аккаунт вышел в топ по показам. Это опция, которая тоже есть в Gold-аккаунте для клиентов МегаФона, принесла ещё несколько лайков от девушек, которые обратили внимание на мою страничку. Кстати сам я мог ставить отметки «нравится» сколько угодно часто — лайки то на моём тарифе безлимитные! Есть ещё и «супер-лайки». Это чтобы наверняка заметили.

Gold-аккаунт даёт несколько интересных функций. Например, отключение рекламы

Воспользовался ещё одной занятной функцией — смена местоположения. Посмотрел девушек из столицы. Что ж, и в Москве с выбором красавиц всё отлично! Хоть сейчас пакуй чемодан и вылетай. А ещё ведь есть доступ к ленте топ-профилей, ммм...Также в настройках моего Tinder Gold я мог менять радиус поиска дамы сердца — от 0 до 160 километров от меня, возраст девушек, а также скрыть определённую информацию про себя. Например, есть опция «Не показывать возраст» или «Не показывать расстояние для меня». Кроме того, существует возможность отключить рекламу. Полезные функции!

Ещё из плюшек в моём аккаунте - опция «Лайкнула вас». Она позволяет узнать, кому понравился, прежде чем я поставлю свою отметку «мне нравится» или пропустить. Также можно отменить свой последний свайп. Например, дёрнул на автомате «отклонить» и усомнился: «А человек то на фото интересный» - просто жму «отмену» под фото слева и - вуаля! Планета в безопасности!

Познакомиться в Tinder оказалось очень просто. Сложно только выбрать девушку для дальнейшего общения — остановился на одной, а тебе уже поставили новые «лайки»

Время с Tinder реально летит. Перебирая фотографии, я не заметил, как основательно разрядился мой смартфон. Такое чувство, что тонну трафика потратил! Потом вспомнил, что с МегаФоном трафик на Tinder безлимитный. Доступ к нему будет даже при нулевом балансе. А значит есть все шансы для новых знакомств!

Только цифры, факты и приятные бонусы

По данным Mediascope, Tinder входит в топ-4 приложений для знакомств в России. Треть всех пользователей приложения - абоненты МегаФона. Сервис знакомств доступен в более чем 190 странах. 1 500 000 свиданий - столько в среднем встреч организуется всего за 1 неделю.

Пресс-служба МегаФона в Тюмени сообщает: «Данный сервис набирает обороты, поэтому оператор снизил стоимость премиум-аккаунта с возможностью оплаты с мобильного счета и предоставил безлимитный доступ. А читателям предлагает воспользоваться бонусом от МегаФона – промокодом на 5 бесплатных суперлайков».