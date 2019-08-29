В Абатском районе отремонтируют больницу и школу, в Сладковском – дорогу областного значения

Посещение сельскохозяйственного кооператива «Таволжан», сельской больницы и школы, а также осмотр водоочистных сооружений – вот основные пункты рабочей поездки губернатора Тюменской области Александра Моора в Сладковский и Абатский районы. По итогам поездки глава региона рассказал о решениях, которые были приняты во время совещаний с главами муниципалитетов.

ДОРОГУ СДЕЛАЕМ

Первая точка, которую посетил губернатор – сельскохозяйственный производственный кооператив «Таволжан», который находится в Сладковском районе. Здесь идёт активное строительство молочно-товарного комплекса на 400 голов крупного рогатого скота и кормоцеха объемом 2 тысячи тонн.

- Кооператив действительно мощно развивается. Мы даже пошутили с руководителями, что к каждому нашему приезду они заканчивают новый комплекс, и договорились, что будут делать это впредь, - улыбается Александр Викторович. – Если говорить серьёзно, то есть вещи, которые необходимы для более динамичного развития предприятия. Например, ремонт дороги – учитывая то, что здесь ездит большое количество спецтехники и молоковозов. К 2021-2022 году весь 11-километровый участок будет отремонтирован, чтобы обеспечит связь производственных участков таволжан с переработчиками молока.

Молочно-товарный комплекс кооператива "Таволжан"Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Решат и проблему газификации. Пока не все производственные площадки «Таволжана» газифицированы, что в итоге сказывается на себестоимости продукции.

- Мы ведём переговоры с «Газпромом» и «Межрегионгазсевером» для того, чтобы в программу до 2023 года включить мероприятия, связанные с газификацией Сладковского района, и тех населённых пунктов, где расположены производственные площадки «Таволожана», - подчеркнул Александр Моор.

Рабочая поездка губернатора в Абатский и Сладковский районыФото: Алексей КОСЕНЧУК

«ПИТЬЕВОЙ» ВОПРОС

Один из самых важных вопросов для сладковцев – вопрос с чистой питьевой водой. По словам главы региона, на рабочем совещании был рассмотрен план мероприятий на предстоящие годы: он понятен и сформирован, схема водоснабжения и водоотведения ясна.

- Мы договорились, что по некоторым направлениям будем двигаться чуть быстрее. Например, по проектированию и строительству второй площадки очистных сооружений для увеличения объёма очищенной воды, - делится планами глава региона. – В общей сложности к централизованному водоснабжению подключатся ещё 17 населённых пунктов.

Вопрос с питьевой водой - очень важен для сладковцевФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ

Географически Сладковский район – сложный, в малых деревнях люди имеют доходы только от личных хозяйств. Тем не менее, это не мешает селянам быть впереди. В течение двух лет он занимает первое место в рейтинге среди муниципалитетов Тюменской области по эффективной работе и инвестиционной политике.

- Постоянный диалог с жителями района и забота о них – вот и весь секрет, - признаётся глава Сладковского муниципального района Александр Иванов. – Александр Викторович нам ставит чёткую задачу повышать уровень жизни людей, и пока у нас это получается. Понимаете, надо жить проблемами той территории, на которой живёшь.

Учитывая то, что многие селяне (в частности владельцы личных подсобных хозяйств) живут от продажи молока, в Сладковском районе активно повышают его качество.

- Качественное молоко выгодно продавать самим владельцам, ведь в конечном результате это влияет на уровень доходов, - говорит глава района – Подход комплексный: преподаватели ГАУ Северного Зауралья неоднократно к нам приезжали, учили владельцев ЛПХ премудростям. Приезжали и переработчиков, которые рассказывали, какое молоко им нужно. Очень помогает поддержка регионального правительства. Благодаря ей появилась возможность покупать молочное оборудование и контрольно-измерительные приборы.

А ещё совсем скоро, в рамках нацпроекта «Образование», у сладковцев появится свой центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По словам Иванова, в муниципалитете идёт комплексная цифровизация школ, и «обновиться» помогут нацпроекты.

РЕМОНТ НЕОБХОДИМ

Вторая точка рабочей поездки Александра Моора – Абатский район, где губернатор посетил районную больницу и среднюю школу №1.

Разговоры о реконструкции последней ведутся давно. Оборудование устарело, столовая – маленькая и неудобная, а в спортивном зале одновременно занимаются и малыши, и старшеклассники. По словам Александра Моора, в рамках реализации национальных проектов, школе необходим ремонт. Одна преграда – ранее разработанному проекту реконструкции требуется корректировка.

- Местные власти выполняют корректировку проекта и, как только она пройдёт экспертизу, начнём поэтапную реконструкцию, – говорит Александр Моор. – В течение трёх лет её реконструируем, без нарушения образовательного процесса.

Ремонт школе необходимФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Другой важный объект социальной инфраструктуры – районная больница, состояние которой сегодня – не самое лучшее. Пару лет назад в нескольких помещениях стационара ремонт сделали, но большая часть больницы по-прежнему остаётся неотремонтированной.

- Здравоохранение – это всегда чувствительная тема, ведь от состояния инфраструктуры и качества оказанных услуг многое зависит, - признаётся губернатор. – На рабочем совещании мы приняли решение о поэтапном продолжении ремонта, и в 2020 году начнём ремонт с отдельно стоящего двухэтажного здания, где находятся детская поликлиника и детский стационар. Сейчас проект проходит экспертизу. Расходы на капремонт мы включим в бюджет региона на следующий год.

Губернатор посетил районную больницуФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

В ДЕСЯТКЕ РЕЙТИНГА

Абатский район – район инвестиционно привлекательный. Два года подряд в областном рейтинге он занимал 6 место и получил гранты на сумму 5 миллионов рублей. Как рассказал глава района Игорь Васильев, решением Совета предпринимателей и решением Думы Абатского муниципального района средства были направлены на поддержку инициатив граждан, которые хотят открыть своё дело, субсидирование покупок оборудования действующим бизнесом и на приобретение техники для социально-значимых видов услуг.

- Мы знаем, как правильно расходовать средства. Уверен, что с предпринимателями примем решение по гранту следующего года, - подчеркнул Игорь Васильев.

Теперь же в Абатском районе активно взялись за отрасль сельского хозяйства и переработки. По словам главы района, здесь планируют создать муниципальный индустриальный парк, связанный с этой отраслью. Площадка под него, рядом с федеральной трассой, уже оформлена, осталось дождаться инвестора.