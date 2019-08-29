2019-08-29T11:08:28+03:00
Звезды

«Mister World 2019»: Ксения Сухинова опубликовала фото с самым красивым мужчиной мира

Модель из Тюмени побывала на конкурсе красоты среди мужчин
Алексей КОСЕНЧУК
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«Mister World 2019»: Ксения Сухинова опубликовала фото с самым красивым мужчиной мира«Mister World 2019»: Ксения Сухинова опубликовала фото с самым красивым мужчиной мираФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Модель из Тюмени, победительница международного конкурса «Мисс Мира – 2008» Ксения Сухинова опубликовала в своём Инстаграме совместную фотографию с победителем конкурса красоты среди мужчин «Мистер мира – 2019». В этом году заветную статуэтку получил инженер по аэрокосмической технике из Англии Джек Хеслвуд, и Ксюша не преминула сделать с ним памятное селфи.

Ксения Сухинова и Джек Хеслвуд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ксения Сухинова и Джек ХеслвудФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Интересно, что в комментариях к фотографии подписчики Сухиновой оценили не столько красоту Джека, сколько самой Ксении. По мнению пользователей, девушка остаётся одной из главных российских красавиц, и даже спустя 11 лет после победы в конкурсе «Мисс мира» выглядит только краше.

- Отлично смотритесь вместе, - пишут подписчики.

Победитель конкурса красоты среди мужчин Джек Хеслвуд Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Победитель конкурса красоты среди мужчин Джек ХеслвудФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На конкурсе Ксения стала одним из приглашённых членов судейского жюри. Вместе с победительницей конкурса «Мисс мира 2016», пуэрто-риканской певицей и моделью Стефани дель Валле и одним из организаторов конкурса Джулией Морли тюменка также сделала фото на память.

С членами жюри Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С членами жюриФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Итоги конкурса подвели в столице Филиппин, Маниле. В числе участников этого года – холостые красавцы в возрасте от 18 до 29 лет из Казахстана, Кыргызстана, Польши, России, Чехии, Словении и других стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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