В Главном управлении строительства привели новые аргументы в пользу строительства тюменской развязки в районе Комарово

Строительство развязки в районе Комарово затрагивает интересы не только жителей ближайших территорий, но и тех, кто живет в другой части города. Дело в то, что развязка нужна тем, кто становится пациентами Медицинского города. Об этом заявили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Там подчеркнули, что даже, сейчас, когда в этой зоне работает ОКБ №1, Федеральный центр нейрохирургии, МЧС «Нефтяник», Радиологический центр, морфологический центр, а весною этого года открылся госпиталь «Мать и дитя», число пациентов и сотрудников высоко. Но до 2024 года там будут построены 3-я очередь онкоцентра и областная детская клиническая больница на 300 коек. А значит, количество пациентов увеличится в разы - это жители всей Тюмени и области, пациенты из других регионов России и стран.

- По данным департамента здравоохранения Тюменской области только в Медицинский город в 2024 году будет прибывать около 5000 сотрудников и посетителей за сутки, - отметили в структуре.

Второй задачей транспортной развязки будет исключение транзитного движения автомобилей по непредназначенным для этого улицам деревни Патрушева, да и в Комарово сейчас грузовой транспорт вынужденно передвигается по территории поселка. В ГУС ТО считают, что новая развязка позволит создать канал для движения грузового транспорта со всеми элементами для безопасности, в том числе на перспективу будущей жилой застройки. Иными словами, грузовики исчезнут с улиц Патрушева и Комарово.

В-третьих, развязка обеспечит беспрепятственный доступ к перспективным районам жилой застройки между Червишевским и Московским трактами. Нельзя оставлять без внимания и направление Тюмень-Курган.

Вообще, речь идет о строительстве не только одной развязки. В управлении уточнили, что по проекту планируется строительство дороги «Обход д. Ожогина» от кольца Пермякова с выходом на Червишевский тракт. А вот уже на месте соединения двух дорог (обхода и Червишевского тракта, федеральной дороги Р-254) будет построена развязка клеверного типа. Территориально она будет находиться за пределами поселка Комарово и перед деревней Патрушева.

Кроме того, в перспективе власти намерены построить отдельную транспортную развязку в двух уровнях на Московском тракте в районе «Субару» для жителей Тюменской Слободы. Сейчас готовится проектная документация, ориентировочно начало строительства произойдет в 2021 году. Также в планах у строителей еще одна транспортная развязка по улице Калинина через автодорогу «Обход г.Тюмени». К слову, для последнего проекта понадобится много времени и ресурсов, так как необходимо будет расширять улицу Калинина, а значит сносить порядка 100-200 строений почти на двух километрах улицы и переносить километры инженерных сетей.

Тем не менее, поскольку участники инициативной группы граждан, выступающих против строительства, предложили свои альтернативы клеверной развязке, их рассмотрят. Но уже сразу по некоторым вариантам в ГУС ТО вынесли вердикт. Эстакада над кольцом на перекрестке Червишевского тракта и улицы Престольной не справится с ожидаемым трафиком, а, кроме того, потребует сноса большого количества жилых домов и деревьев. Вариант со строительством второго кольца от пересечения Тюменской кольцевой автомобильной дороги и дороги Тюмень-Боровский-Богандинский до Московского тракта есть в планах, но его строительство потребует огромных ресурсов, в том числе и времени, по сравнению со строительством предлагаемой клеверной развязки.

Чтобы понять целесообразность альтернативных вариантов, по каждому из них будет проведено транспортное моделирование, результаты которого будут представлены на следующем заседании рабочей группы.