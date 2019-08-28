С «Тавриды-АРТ» творческие тюменцы привезли почти 3,5 миллиона рублей

Первый крымский фестиваль «Таврида-АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч молодых художников, музыкантов, стендаперов, актеров, танцоров и других творческих личностей, завершился. Некоторыми прямо на месте заинтересовались крупные компании, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Есть среди них и тюменцы.

Только самые-самые

Участвовать в грантовом конкурсе пожелали гораздо больше молодых деятелей культуры и искусств со всей страны - более 500 человек из 85 регионов страны. И было ради чего - общая сумма грантов в этом году составила почти 87 миллионов рублей. Причем объем финансирования существенно вырос. Раньше, начиная с 2015 года по 2018 год, на форуме «Таврида», из которого вырос первый творческий фестиваль, было разыграно порядка 70 миллионов. А в этом году только за первые 12 смен организаторы разыграли порядка 77 миллионов на 286 проектов со всех уголков страны.

Конечно, получили поддержку только самые интересные и важные идеи. Среди проектов, которые творческая молодежь выдвинула на конкурс, были короткометражные и документальные фильмы, выставки и спектакли, креативные пространства и многое другое. Организаторы уверены, все вложения окупятся, поскольку форум - это инвестиции в будущее российской науки и экономики.

По словам руководителя проекта «Таврида», генерального директора Центра развития культурных инициатив Сергея Першина, грантовый конкурс – неотъемлемая часть «Тавриды», дающая молодым деятелям искусства возможности для реализации своих творческих порывов.

Важно, чтобы творческие идеи участников получали свою реализацию после фестиваля. Материальная поддержка творческих инициатив помогает развивать культурное пространство в регионах. «Таврида» становится не разовым мероприятием, которое проходит в рамках ограниченного отрезка времени, она обеспечивает комплексное развитие и создание условий для молодых творцов, - подчеркнул он.

Тюменский выигрыш

В Тюмень из гранатового фонда фестиваля уехали почти 3,5 миллиона рублей, предназначенных на реализацию шести проектов.

Теперь за счет выделенных средств в регионе создадут документальный фильм о театральном движении в регионе, организуют образовательную площадку для молодых хореографов, проведут КВН для молодежи с ограниченными возможностями здоровья и семейный фестиваль под открытым небом, разработают молодежно-туристические маршруты для иностранцев и мобильную игру для повышения цифровой и финансовой грамотности детей и молодежи.

Море возможностей

Хотя принять участие в грантовом конкурсе могли все четыре тысячи участников фестиваля, не все были к этому готовы. У кого-то не доработаны идеи, кто-то и вовсе приехал на «Тавриду-АРТ» просто обменяться опытом, показать себя и получить оценку и отклик от экспертов. Возможности фестиваля позволяют море всего.

Участники, заявлялись ли они на гранатовый конкурс или нет, жили в специальных арт-кварталах – творческих пространствах под открытым небом, посвященных различным направлениям культуры и искусств. Там молодежь занималась творчеством, посещала мастер-классы, встречалась с лидерами индустрии искусства и культуры, участвовала в кастингах, репетировала и выступала. Все молодые творцы могли получить помощь в доработке своих идей.

Справка «КП»

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В этом году он расширился до формата арт-кластера и включил в себя традиционный форум, который проводится с 11 мая по 5 октября, и шестидневный фестиваль творческих сообществ «Таврида - АРТ» с 20 по 26 августа. Мероприятие объединило все направления искусства и стало самой большой в стране площадкой для кастингов и возможностей самореализации для творцов.

Кроме того, ведется капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида». Его планируют завершить в 2022 году.

Организатор проекта – Центр развития культурных инициатив. Сам конкурс проводится при поддержке Росмолодежи и входит в открытую платформу «Россия – страна возможностей».