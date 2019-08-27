2019-08-27T15:53:03+03:00
Общество

В Тюмени может появиться еще один большой парк в районе Комарово

Возможность благоустройства зеленой зоны пока что рассматривают с юридической точки зрения
Лидия Шумкова
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Для жителей Комарово и Тюменской слободы строят новый парк в районе школы №49Для жителей Комарово и Тюменской слободы строят новый парк в районе школы №49Фото: Лидия Шумкова
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Для жителей Комарово и Тюменской слободы строят новый парк в районе школы №49. Работы там уже начаты. Об этом сообщил Владимир Кильтау, руководитель управы Калининского округа, в ходе вчерашней рабочей встречи с жителями Комарово, Патрушево и Ожогино, посвященной строительству дорожной развязки возле Червишевского тракта.

Общая площадь будущего парка составит 1,86 гектаров. Весь проект разбит на два этапа, сейчас реализуется первый. На этот год запланировано благоустроить около восьми тысяч квадратных метров – на пересечении улиц Заполярная - Вьюжная, вся остальная часть в сторону улицы Губернской перейдет на следующий год.

- В парке будет детская площадка, памп-трек, велосипедные дорожки, а также зона отдыха. Предусмотрено озеленение, - уточнил Владимир Кильтау.

Он подчеркнул, что поскольку территория еще застраивается, то с застройщиком, возводящим там дома, процесс скоординируют, чтобы парковая зона продолжилась в едином стиле.

Между тем, комаровцы предложили рассмотреть еще одну территорию в качестве парковой зоны. Она находится за коттеджным поселком рядом со старым Комаровским кладбищем.

- У нас за Спасской, за строящимся спортивным комплексом уже есть практически готовый парк, такой же, как Затюменский или Гилевская роща. Но у нас нет никаких документов о том, насколько там разрешено создание каких-либо парков, - отметили комаровцы.

По этому вопросу заместитель губернатора – руководитель Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов дал добро.

- Мы и сами хотели вам предложить рассмотреть возможность устройства парка на территории всей комаровской застройки. У нас там есть три хороших лесных массива. Нам нужно сейчас чисто юридически посмотреть такую возможность, обсудить все, а затем уже приступить к разработке концепции, - прокомментировал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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