2019-08-26T20:12:59+03:00
Звезды

«Начните с себя»: Алена Шишкова жестко ответила зоозащитникам-хейтерам

Подписчики атаковали модель из Тюмени после ее поста в Инстаграме
Лидия Шумкова
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Алена Шишкова ответила на критику подписчиковАлена Шишкова ответила на критику подписчиковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тюменская модель Алена Шишкова накануне шокировала подписчиков видео со съемок в своем инстаблоге. Там она появилась в кадре в вечернем платье, но с волчьей шкурой в руках. Хотя тюменка и написала под видео, что шкура ненастоящая, на нее тут же обрушился шквал критики.

Подписчики окрестили девушку лицемеркой, дешевкой, живодеркой и прочими негативными словами. Многие заявили, что отписываются от нее, поскольку она не реагирует на просьбы о спасении животных в комментариях, а теперь еще и «пропагандирует живодерство». Алена, конечно, не ожидала такого, но недолго терпела оскорбления. В тот же день она опубликовала еще один пост, где ответила всем агрессивным комментаторам.

Тюменка написала, что ее страница не доска объявлений, она и без трех тысяч комментариев видит, что происходит в мире.

- Не считаю нужным показывать вам свои добрые дела. Вам - ни к чему, вы способны среагировать только хейтом: а-ля все ради пиара. При этом сжимая в руках пивную банку... – высказалась Шишкова.

Алена предложила своим подписчикам взять себе домой по собаке из приюта и поменьше заниматься потребительством.

- А сколько животных задыхаются от промышленного и бытового мусора, потому что вы постоянно что-то покупаете, а производители это производят. Проблем много. А вы увидели муляж волка, который мы использовали для стилизации фото-съемки в средневековом стиле. И уже причислили меня к живодерам, как будто я сама собаку убила. Очнитесь. Начните с себя! – заявила она.

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Алена Шишкова появилась на съемках со шкурой волка
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ИСТОЧНИК KP.RU

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